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Van'da TDİS eğitim toplantısı yapıldı

07 Nisan 2017 Cuma, 20:23
Van'da TDİS eğitim toplantısı yapıldı
Van'da TDİS eğitim toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Transplantasyon Diyaliz İzlem Sistemi (TDİS) eğitim toplantısına il ve ilçe genelindeki hastane ve toplum sağlığı merkezi sorumluları katıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organ bağışının önemi konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla il ve ilçe genelindeki hastane ve toplum sağlığı merkezi sorumlu personeli için eğitim semineri düzenledi. Hastane ve toplum sağlığı merkezi sorumlu personeller, eğitim sağlık merkezi toplantı salonunda yapılan eğitimde, organ bağışının önemi ve 2017 hedefleri konusunda bilgilendirildi. Seminerde bir konuşma yapan Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Öner, organ yetmezliği sebebi ile binlerce vatandaşın yoğun bakım ve diyaliz ünitelerinde hayatını devam ettirmeye çalıştığını belirterek, "Organ bağışının önemine değinerek, Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Organ Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülen ve yeni haliyle faaliyete geçen Transplantasyon Diyaliz İzlem Sistemi (TDİS) hakkında eğitim toplantısı yaptık. Ayrıca Bakanlığımız tarafından tüm organ bağış kayıtlarının saklanacağı Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemi (TODBS) oluşturulmuş olup katılımcıları bu konuda da bilgilendirdik" dedi.
Kamu Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından organize edilen eğitim, Selda Karakuş tarafından verildi. Organ bağış almaya yetkili personellere slayt eşliğinde detaylı bir sunum yapılarak verilen eğitimin amacına ulaşıldığı belirtildi. Eğitim toplantı sonrası soru-cevap ve çözüm önerilerinin paylaşılmasıyla sona erdi.
(EKİP-ŞAK-Y)

07.04.2017 20:31:40 TSI
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