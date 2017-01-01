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AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı:

- "Masum çocukların kimyasal silahla katlediklerini acı şekilde öğrendik"



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı Esed rejiminin İdlib'teki kimyasal silah saldırısına tepki gösteren Bostancı, masum çocukların kimyasal silahlarla katledildiklerine acı bir şekilde şahit olduklarını belirtti.

AK Parti Niksar İlçe Başkanlığı tarafından Ticaret ve Sanayi Odası lokalinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Bostancı, ABD'nin Suriye'de rejime ait üsse hava saldırısı düzenlemesine ilişkin, "Amerika'nın Suriye'nin geleceğinde 'Eset artık yok' yaklaşımını çok önemli buluyoruz" dedi.

Ana muhalefet partisini de eleştiren Bostancı,"İnşallah 16 Nisan'da sadece AK Parti ve MHP için değil CHP içinde, HDP için de hayırlı bir evet çıkmasını bekliyoruz. Bu hayırcı cephe 16 Nisan'daki halk oylamasındaki anayasa değişikliklerine mi itiraz ediyor hayır. Zaten konuşmalarına bakarsanız maddelere falan inmezler biraz kara propagandanın ayartma ve baştan çıkartma dili ile konuşuyorlar. 18 madde ile ilgisi olmayan tamamen propaganda dili ile kampanya sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin derdi muhalefet partisi, AK Parti ve MHP bunu getirdi ben bunu zora sokayım hayır çıksın ki daha sonra ben buradan bir iktidar imkanı yakalayayım. AK Parti kaybetsin istiyorlar. Halkların Demokratik Partisi'nin derdi 18 madde falan değil, onun derdi de siyasi intikam. Bunun nedenleri halkımız biliyor. Peki bu MHP'li muhaliflerin derdi ney, aslında onların derdini kendileri de biliyor, millet de biliyor. Onların derdi de Milliyetçi Hareket Partisi içinde hayır çıkarsa bize de ekmek çıkar dertleri. Yoksa referandumdur halk oylamasının maddeleridir şuydu buydu kesinlikle yaptıkları ettikleri iş aslen bunlarla ilgilidir. MHP'nin yönetim içi evet diyor ya buradan hayır çıkartırsak MHP'den bize ekmek çıkar beklentisindeler. İkinci bir huşu da var o da şu, CHP ve HDP ittifak ettiler MHP'yi de yanlarına çekerek buradan bir iktidar iradesi çıkartmak istediler ama çıkartamadılar. Onlar biliyorlar ki sistem böyle sürdüğü müddetçe CHP ile HDP ne kadar yan yana gelirse gelsin kaç seçim geçerse geçsin iktidar olacak imkanı bu kafayla bulamazlar" diye konuştu.

Programın ardından Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan tarafından Bostancı'ya Niksar sandığı hediye edildi. Toplantıya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, AK Parti Niksar İlçe Başkanı Mustafa Eraslan ve partililer katıldı.

(SÖZ-UY-Y)



07.04.2017 20:48:01 TSI

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