08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Şahin'den 'sıvasız ve boyasız ev' uyarısı

07 Nisan 2017 Cuma, 21:59
Vali Şahin'den 'sıvasız ve boyasız ev' uyarısı
Vali Şahin'den 'sıvasız ve boyasız ev' uyarısı
- Samsun Valisi İbrahim Şahin:
- "18 Temmuz itibariyle Samsun, dünyanın en büyük 3. organizasyonuna ev sahipliği yapacak"
- "Bir milyara yakın pasif izleyici televizyonlarının başında oyunları izleyecek"
- "Ana yola bakan cephelerde sıvasız, boyasız ev kalmayacak"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi İbrahim Şahin, 18 Temmuz itibariyle Samsun'un, dünyanın en büyük 3. organizasyonu olan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, ana yola bakan cephelerde sıvasız ve boyasız ev kalmaması uyarısında bulundu.
Vali İbrahim Şahin, İlkadım ilçesi muhtarlarının şikayet, talep ve önerilerini dinlemek üzere, İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri konferans salonunda düzenlenen 'Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz birer konuşma yaptı.

"Ana yola bakan cephelerde sıvasız, boyasız ev kalmayacak"
Vali İbrahim Şahin ise yaptığı konuşmada, "18 Temmuz itibariyle Samsun, dünyanın en büyük 3. organizasyonu olan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak. İlimize 5 bin sporcu, 3 bin civarında spor adamı, 8 bin civarında medya mensubu gelecek. On binlerce insan gelip oyunları bizzat izleyecekler. Bir milyara yakın da pasif izleyici televizyonlarının başında izleyecek. Bu gelen insanların buradaki güzellikleri görmesi gerekir. Onun için değerli muhtarlar siz bu konuda arkadaşlarımıza yardımcı olacaksınız. İlkadım ilçemizi kaliteli yaşam anlamında daha iyi noktaya taşımamız gerekiyor. Buradaki eski evleri onarıp ayağa kaldıralım. Kaymakamlarımıza talimat verdim. Ana yola bakan cephelerde sıvasız, boyasız ev kalmayacak. Bu konularla ilgili çok çaba sarf edelim" dedi.

"15 Temmuz karanlığa direnişin, yeniden dirilişin adı olmuştur"
15 Temmuz akşamı Türkiye'nin hiçbir istisnası ve hiçbir izahı olmayan bir yol ayrımıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Şahin, "Aziz milletimiz istiklali ve istikbali için F16'ların, helikopterlerin, tankların ve tüfeklerin karşısına yüreklerindeki büyük imanla dikilmiş, vatanımızı işgalcilere teslim etmemiştir. 15 Temmuz karanlığa direnişin, yeniden dirilişin adı olmuştur. Rabbim bu milleti, bu ülkeyi ilelebet korusun, muhafaza etsin" diye konuştu.
Konuşmaların ardından mahalle muhtarları sırayla söz alarak, mahallelerinde yapılan çalışmalar ve sorunlarla ilgili olarak görüşlerini, önerilerini ve taleplerini Vali Şahin ve Başkan Yılmaz'a aktardı.
Toplantıya ayrıca, İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, belediye meclis üyeleri ve İlkadım ilçesi mahalle muhtarları katıldı.
(SAM-SLH-Y)

07.04.2017 22:07:28 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar&quot; projesi
YEREL

"TECRÜBE KONUŞUYOR, İÇİMİZDEKİ KAHRAMANLAR" PROJESİ
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Samsun'da
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ, SAMSUN'DA
Rektör Bilgiç'ten sivil toplum ile işbirliği vurgusu
YEREL

REKTÖR BİLGİÇ'TEN SİVİL TOPLUM İLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU
Köktaş: &quot;Mevcut sistem Türkiye'yi taşımıyor&quot;
YEREL

KÖKTAŞ: "MEVCUT SİSTEM TÜRKİYE'Yİ TAŞIMIYOR"
Bafra'da &quot;Bu yıl hatırlanıyor muyuz&quot; etkinliği
YEREL

BAFRA'DA "BU YIL HATIRLANIYOR MUYUZ" ETKİNLİĞİ
Tekkeköy muhtarlar buluşması
YEREL

TEKKEKÖY MUHTARLAR BULUŞMASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:

Vezirköprü'de ortaokullar bilgi için yarıştı
YEREL

VEZİRKÖPRÜ'DE ORTAOKULLAR BİLGİ İÇİN YARIŞTI
Samsunspor'da hedef 3 puan
YEREL

SAMSUNSPOR'DA HEDEF 3 PUAN
İLBANK'tan yerel yönetimlere 110 milyon kredi
YEREL

İLBANK'TAN YEREL YÖNETİMLERE 110 MİLYON KREDİ
Samsun'da kadastro çalışmalarının yüzde 99,92'si tamam
YEREL

SAMSUN'DA KADASTRO ÇALIŞMALARININ YÜZDE 99,92'Sİ TAMAM
EN ÇOK OKUNANLAR
Kalbimdeki Deniz 24. bölümünde Fikriye ortalığı karıştırıyor
TELEVİZYON

FİKRİYE ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

 1
  • 2 Beyaz Saray: Net bir mesaj verdik
  • 3 "Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
  • 4 FETÖ operasyonlarında 8 Nisan günlüğü