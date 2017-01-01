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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Üniversitelerarası Basketbol 1. Lig karşılaşmaları sona erdi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 01:21
Üniversitelerarası Basketbol 1. Lig karşılaşmaları sona erdi
Üniversitelerarası Basketbol 1. Lig karşılaşmaları sona erdi

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 1'inci Lig Basketbol maçları, Gaziantep Üniversitesi ile Adnan Menderes Üniversitesi arasında oynanan final müsabakasının ardından sona erdi.
Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Spor Salonu'nda düzenlenen final karşılaşmasını Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk ile Kuşadası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Canan Gürer Temiztürk izledi. 3-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ve toplamda 15 takımın karşılaştığı müsabakalarda Adnan Menderes Üniversitesi Erkekler Basketbol Takımı, Gaziantep Üniversitesi Erkekler Basketbol Takımını 61-46 yenerek birinci olmaya hak kazandı.
Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde finale kalan iki takımın oyuncuları, madalya ve kupalarını Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, Kuşadası Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdür Vekili Canan Gürer Temiztürk ve yetkililerin elinden aldılar.
(ZH-MB-S)

08.04.2017 01:29:26 TSI
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