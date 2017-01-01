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Uşak Kardeşlik Platformundan Suriye'deki kimyasal saldırıya kınama -" Ölümlerin konvansiyonel veya kimyasal olması arasında fark yoktur"



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Uşak'ta Çakaloz Camisinde kılınan Cuma namazının ardından Suriye'de öldürülen sivillerin gıyabında cenaze namazı kıldı. Uşak kardeşlik Platformu adına açıklama yapan Av. Fahrettin Tuğrul ; " Bizim için ölümlerin konvansiyonel veya kimyasal olması arasında fark yoktur. Bizim için asıl olan" Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmektir" bakışıyla zulme direnmek, zalimi tarihin çöplüğüne göndermektir." dedi.

Açıklamaya "Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor" İbrahim 42. ayeti okuyarak başlayan Tuğrul konuşmasını şu şekilde sürdürdü; " Altı yıldır Suriye'de işlenen ve yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne yol açan insanlık dışı katliamlar maalesef katlanarak devam ediyor. Karanlık batı ruhunun icadı kimyasal silahlar İdlib'de çoğu çocuk onlarca insana ölüm kustu. Bu katliamda Rusya, ABD, İran başta olmak üzere emperyalist batı, katil Esed'in suç ortaklarıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, emperyalistlerin ve katillerin kimyasal hassasiyet naraları koca bir kandırmacadan ibaret olup, 100 binlerce insanın ölümünü sıradanlaştıran şeytani kurnazlıktır. Bizim için ölümlerin konvansiyonel veya kimyasal olması arasında fark yoktur. Bizim için asıl olan" Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmektir" bakışıyla zulme direnmek, zalimi tarihin çöplüğüne göndermektir. "

"SON NEFESİMİZE KADAR ÜMİTLE VE AZİMLE GAYRET EDECEĞİZ."

Tuğrul basın açıklamasının kalan bölümünde şu ifadeleri kullandı; " Aç gözlü emperyalist işgalciler, insanlık düşmanı muhterisler, hainler, kalleşler İnsanlarımız ve şehirlerimiz sizin kirli ellerinizle perişan oldu, bütün evlerimizi yaktınız.

Dedeleriniz Endülüs'te soykırım yaptı ve siz Haçlı artıkları, Saraybosna'da soykırıma yeltendiniz, Beyrut yaralandı, Kahire vuruldu, Kudüs esir, Gazze hapis, Şam yandı, Bağdat perişan, Basra harap. Halep düştü

İslam medeniyetinin tüm şehirlerini, tüm değerlerini, camilerini, köprülerini, hanlarını yaktınız, yıktınız, işgal ettiniz, esir aldınız, 2 yüzyıldır etimizi koparır gibi kopardınız şehirlerimizi tarihin kalbinden

O kadim şehirlerde yaşattığımız insanlığı, huzuru, mutluluğu, kardeşliği, medeniyeti vurdunuz, talan ettiniz. Canımıza tak etti artık!

Artık gözlerimizin içine bak baka İslam coğrafyasında kardeşlerimizin katledilmesine sessiz kalmayacağız. Artık biz Endülüs'üz, Halep'iz, Şam'ız, Hama'yız, Musul'uz, Kudüs'üz, bırakıp İstanbul'u yakma girişlerinize seyirci kalmayacağız.

Kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve çocuklarımıza uzanan o kirli elleriniz kırmaya ahdettik..

"Kim bilir belki yarın, belki yarından yakın"

Bilinsin ki bizim kitabımızda zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

Bu coğrafyada döktüğünüz her damla kanın, zulmettiğiniz her mazlumun hesabını soracağız sizden.

İdlib'de insanlık suçu işleyen, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği yöntemlerle masum sivilleri katleden zalim rejim ve emperyalist destekçileri bilin ki;

Vekalet savaşlarınızı yürüten taşeron örgütlerinizle de, Halep'i, İdlib'i kan gölüne çeviren paralı köpeklerinizle de ve siz kuklacı emperyalistlerle de hesaplaşacağız.

Bu Uşak Kardeşlik ve dayanışma platformuna üye olan STK'lar olarak yeryüzünde hürriyetin ve adaletin hakim olması için çabamız, ümidimiz, gayretimiz ve mücadelemiz, artarak devam edecek. Yeryüzünün bütün mağdur, mazlum ve mustazaflarına kol kanat germeye, kucak açmaya devam edeceğiz. Son nefesimize kadar ümitle ve azimle gayret edeceğiz.

Üzüleceğiz, kalbimiz taşlaşmasın diye ağlayacağız ama gevşemeyeceğiz, asla ve asla ümitsizliğe kapılmayacağız. Ve siz katiller yenilip cehenneme sürüleceksiniz.

Zalimler için yaşasın cehennem."

(BK-MB-Y)



08.04.2017 04:48:41 TSI

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