YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkanvekili Işın vatandaşların sorunlarını dinledi

Başkanvekili Işın vatandaşların sorunlarını dinledi



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - İçişleri Bakanlığınca Ağrı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Musa Işın, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanlığınca Ağrı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Musa Işın, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Işın, Cumhuriyet Caddesi ve Eski Van caddelerinin çehresinin değişeceğini ve ayrıca Ağrı'ya 4 tane yeni parkın yapılacağını söyledi. Işın, "Cumhuriyet Caddesine yakında başlanılacak. Eğer bu yıl yetişmezse bitemezse seneye inşallah Eski Van Caddesi de biter. Bu iki cadde bizim aynamız olacak. Ağrı'ya gelen birisi diyecek ki ben bu 2 caddeyi görmeden gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara hizmet etmek için elinden geleni yaptığını ve yapacağını belirten Işın, "Madem bu yük omzumuza yüklendi, mahçup olmamak için elimdeki bütün imkânları kullanacağım ve bu işi yapacağız. Bu işlerin hepsini Belediye'nin kendi parasıyla yapacağız. Özel olarak hükümetten 2 proje dışında para almıyoruz. Nehirlerin ıslahı ve etraflarının düzenlenmesi 100 Milyon'a yakın para gidiyor. Bir diğeri ise katı atıkların değerlendirilmesi ve ek arıtma tesisisin kurulması bu projelere gücümüz yetmiyor. Bu projeler için bize verilecek olan paralarda karşılıksız olarak verilmeyecek, biz borçlanacağız. Bunların dışındakilerin tümünü gerek caddeler olsun tümünü Belediye'nin parasıyla yapacağız. Var olan asfaltların tamamını yenileyeceğiz. Tüm parkeleri kaldırıp yerine yeni parkeler yapacağız. Ana caddeleri tamamen asfalt yapacağız, ara yoları ise parke taşları döşeyeceğiz.Değeri 350-400 lira değerinde olan 3-4 metre boyunda olan ağaçları 12 kilometreyi bu şekilde çimleriyle beraber yapacağız. Caddelerimizi temiz tutacağız. Ayrıca bu sene doğalgaz geliyor. Şeker fabrikasından başlayıp şehrin içine doğru gelecek. Enerji Piyasa Denetleme Kurulu (EPDK) ile 3 yıl içerisinde anlaşma imzalamışlar. Bu yıl 3'te biri tamamlanacak. Amacımız her şeyden önce Ağrı'yı yaşanabilir bir kent haline getirmek. Sizin layık olduğunuz şekilde güzel bir şehirde oturmanızı temin etmektir. Ben siyasetçi değilim Milletvekili ve Belediye Başkanı adayı da değilim. Sadece Allah rızası için çalışıyorum"dedi.

(AG-AA-Y)



08.04.2017 07:15:15 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER