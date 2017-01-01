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Başkan Çerçioğlu, İncirliova'da muhtarlara müjdeler verdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yönetimlerin en önemli ayağını oluşturan ve halkın sesini birinci ağızdan aktaran muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Topuklu Efe, tüm mahallelerin sorunlarına kısa sürede çözüm üretmek için mahalle muhtarlarının daveti üzerine İncirliova'da muhtarlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililerin katıldığı toplantıda muhtarlarla tek tek tokalaşan Başkan Çerçioğlu, İncirliova'nın Aydın'ın önemli ilçelerinden biri olduğunun altını çizerek birçok hizmeti ve projeyi İncirliova'da hayata geçireceklerini ifade etti.

İl geneline yaptığı yatırım hamlesine devam eden Topuklu Efe, Aydın'ın önemli ilçelerinden olan İncirliova'ya hizmet merkezi kazandırıyor.

Muhtarların, halka verilen hizmet çalışmalarımızda önemli bir yere sahip olduğun belirten Başkan Çerçioğlu'un konuşması sık sık muhtarların alkışlarıyla kesildi. Başkan Çerçioğlu, "Ben bir yere gelirsem müjdelerle gelirim. Başkaları gibi Turist gezisi yapmaya gelmem. İncirliova'ya muhtarlarımızın yanına da müjdelerle geldim. İncirliova hizmetin en iyisini hak ediyor. Bunun için İncirliova halkına hizmet merkezi kazandırıyoruz. Merkezde, çok amaçlı salonlar, sinema, kültür merkezleri bulunacak. Ayrıca Mayıs ayında Damızlık koyun çiftliği kuracağız. Bu sayede vatandaşların ekonomisine katkıda bulunacağız. İncirliova yaş sebze ve meyve hali de en yakın zamanda hizmete girecek. Muhtarlarımız ile birebir görüşerek sorunlarını dinleyip, isteklerini yerine getiriyoruz. Ben olduğum sürece Aydın il genelinde olduğu gibi İncirliova'da hiçbir muhtarımızın sorunu kalmayacak. Halk ister Büyükşehir yapar" dedi.

Muhtarlar İncirliova ya yaptığı hizmetlerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

Başkan Çerçioğlu, 36 yıl süresince muhtarlık görevini yürüten Zafer mahallesi Muhtarı Mehmet Aytekin, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ünal Dirik ile 23 yıldır hizmet veren Hamitler Mahalle muhtarı Mehmet Atar'a hizmetlerinden dolayı plaket verdi.

(MB-Y)



08.04.2017 08:20:13 TSI

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