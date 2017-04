YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkiye'de günde 450, yılda 164 bin kişi kansere yakalanıyor

Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen kanserin özellikle beslenme ve zararlı alışkanlıklar nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi. Kanser Haftası nedeniyle açıklama yapan Aydın Liva Hastanesi hekimlerinden Dr. Kemal Pamuk, Türkiye'de her yıl yaklaşık 164 bin kişinin kansere yakalandığını, her gün de yaklaşık 450 kişiye kanser teşhisi konduğu belirtildi.

Türkiye Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kanser Daire Başkanlığı'nın 2017 verilerine göre, Türkiye'de son bir yıl içerisinde yaklaşık 96 bin 200 erkek ve 67 bin 200 kadının kansere yakalandığını belirten Dr. Kemal Pamuk, "Son 5 yıllık veriler değerlendirildiğinde, kanser sıklığında herhangi bir artış ya da azalış olmadığı belirtilirken, Türkiye'de yılda 163 bin 500 civarında yeni kanser vakası teşhis edilmekte olduğu bildirildi. Ülkemizde bir günde yaklaşık 450 kişiye kanser teşhisi konuluyor. Türkiye'de görülmekte olan kanserin sıklığı Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika gibi gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelere göre daha düşük görülüyor" dedi.

Erkeklerde akciğer ve prostat kanseri önemini koruyor

Erkeklerde en sık görülen kanserlerin akciğer ve prostat kanseri olduğunu belirten Pamuk, "Tütüne bağlı kanserler erkeklerde önemini korumaya devam etmektedir. Erkeklerde tütün ve tütün ürünlerine bağlı olarak gelişen 27 bin 700 civarında vaka olduğu tahmin ediliyor. Son 5 yıl verileri değerlendirildiğinde özellikle erkeklerde bu ürünlere bağlı olarak gelişen kanserlerin sıklığında azalan bir seyir görülmediği, ancak bu azalma seyri, son yıllarda artan tütün kullanımı ile gelecek yıllardaki kanser istatistiklerinde artış seyrine dönüşebileceği ifade ediliyor" diyerek sağlıklı bir yaşam için mutlaka tütün ve maullerinden uzak durulmasını tavsiye etti.

Kadınlarda en sık görülen meme kanseri

Kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu ve her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam ettiğini belirten Dr. Kemal Pamuk "Bir yıl içinde yaklaşık 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konuldu. Obeziteye bağlı olarak gelişen kanserlerlerin sayısı 6 bin civarında olduğu tahmin edilirken, obezitenin etken olduğu kanserler daha çok kadınları etkilediği görülüyor" dedi.

08.04.2017 08:21:23 TSI

