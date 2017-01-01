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Başbakan Yıldırım'ın Aydın mitingi nedeniyle trafik önlemleri alındı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın 10 Nisan Pazartesi günü Aydın'da gerçekleştireceği miting nedeniyle kentte bir takım trafik önlemleri alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın ilimizi ziyaretleri nedeniyle 10 Nisan 2017 günü Adnan Menderes Bulvarı (Abide Kavşağı ile Kıbrıs Cadde Kavşağı arası), Hükümet Bulvarı Alt Kesim (Ramazanpaşa Kavşağı ile Akbank Kavşağı arası), İstiklal Caddesi (7 Eylül Caddesi Kavşağı ile Akbank Kavşağı arası), Gençlik Caddesi (Sağlık Müdürlüğü Kavşağı ile Akbank Kavşağı arası), İstasyon Bulvarı (Askerlik Dairesi Başkanlığı Kavşağı ile Beycamii arası) ve İstasyon meydanı 07.00 ile 19.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Batı Gazi Bulvarı (Kız Meslek Lisesi Kavşağı ile Ramazanpaşa Kavşağı arası), Hükümet Bulvarı Üst Kesim (Ramazanpaşa Kavşağı ile Valilik arası),Vali Konağı Caddesi (Kozdibi Kavşağı ile İstasyon Bulvarı Kavşağı arası), İstasyon Bulvarı (Askerlik Dairesi Başkanlığı Kavşağı ile Atatürk Bulvarı Hemzemin Geçit arası), Atatürk Bulvarı (Ziraatçılar Kavşağı ile Batı Gazi Bulvarı Kız Meslek Lisesi Kavşağı arası) ise Sayın Başbakanımızın geçişleri esnasında kısa süreli olarak trafiğe kapatılacaktır. Yukarıda belirtilen güzergahlarda sabah saat 07.00'den itibaren etkinliklerin bitimine kadar araç park yasağı uygulaması yapılacaktır. Etkinlikler için il merkezine gelecek vatandaşlarımızın araçlarını Otoparklara ve Körfez Caddesi (Kipa arkası), Hürriyet Bulvarı Girne Bulvarı istikametine, Doğu Gazi Bulvarı Form istikametine ve civarına trafiği engellemeyecek şekilde park etmeleri, vatandaşlarımızın ve özellikle sürücülerimizin mağdur olmaması için yukarıda belirtilen güzergahların yerine alternatif güzergahları kullanmaları kamuoyuna duyurulur" denildi.

(MB-Y)



08.04.2017 08:25:51 TSI

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