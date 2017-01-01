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İsabeyli'de modern, çağdaş cadde ve sokak hamlesi devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi, İsabeyli Mahallesinde 1254 Sokak ve devamı ile 1256 Sokak ve devamı yollara parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı. 35 bin metrekarelik kilitli parke taşı kaplaması yapılacak olan sokaklarda tesviye ve düzenleme çalışmaları tamamlandı.

İsabeyli Mahallesinde hizmetlerini aralıksız sürdüren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, mahallenin iki sokağında 35 metrekarelik parke taşı döşeme çalışmaları başlattı. Mevcut yolların tesviye ve stabilizesi yapılmasının ardından parke taşı döşeme çalışmalarına başlanacak. Mevcut yolların haricinde 1254 ve 1256 sokakların devamında oluşan yeni yerleşim alanları çevresinde oluşturulan yolarda da Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından aynı çalışmalar geçekleştiriliyor. Bahse konu sokak ve devamlarında toplamda 35 bin metrekarelik parke taşı kaplaması yapılacağını vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık İsabeyli mahallesinde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürü Sevkan Pekuğur'dan bilgi aldı.

Alıcık, yaptığı açıklamada; "İlçemiz genelinde yol onarım ve bakım çalışmalarımızın yanı sıra yeni yollar açmaya da devam ediyoruz. Bu çalışmalar Nazilli Belediyesinden hizmet alan mahallelerimiz de de aynı şekilde devam etmekte ve bu çalışmalara hız kesmeden devam edilmektedir. Amacımız ilçemizin genelinde vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleridir. Vatandaşlarımızın yazın tozdan, kışın da çamurdan kurtulması ve rahat etmesi için parke taşı döşeme, kaldırım ve yol çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmekteyiz. İşte bu yüzden İlçemizde yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları plan ve programlarımız çerçevesinde hazırlıyoruz. Belediye sınırlarımız içindeki tüm yolların çağımıza uygun, kaliteli malzemeler kullanarak tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

(MB-Y)



08.04.2017 08:41:52 TSI

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