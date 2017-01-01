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Aydın'da UMKE temel eğitimi yapıldı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'da 5 gün süreli Aydın, Denizli ve Muğla illerinden 25 kursiyerin eğitime katıldığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Temel Eğitimi gerçekleştirildi.

19. Bölge illeri Aydın, Denizli ve Muğla illerinden katılan 25 kursiyer ile yapılan temel eğitimde çoklu trafik kazası , enkazdan yaralı çıkarma ve medikal müdahale , deprem tatbikatı, triyaj eğitimi, oryantiring , hasta taşıma teknikleri gibi bir çok konuda eğitim verildi. Eğitime katılan kursiyerler, 2 gün teorik 3 gün uygulamalı olan zorlu eğitimde geçerken, ayrıca da çevre ve iklim şartları ile de mücadele etti.

UMKE Temel Eğitiminin sonunda kursiyerler, katılım belgelerini alarak 19. Bölge UMKE ekibine dahil oldular.

(OD-MB-Y)



08.04.2017 08:42:10 TSI

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