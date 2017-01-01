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Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak'ta dün gece meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza dün gece geç saatlerde Banaz - Uşak arası Derbent köyü kavşağında meydana geldi. Banaz'dan Uşak yönüne seyir halinde olan Selçuk Ekentok'un kullandığı ED 815 TW yabancı plakalı otomobil, tali yoldan kontrolsüz çıktığı iddia edilen Bayram Sayın'ın kullandığı 64 LR 784 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücü Bayram Sayın (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Erkan Teker (36), Mehmet Şükrü Eken (24) ve diğer araçta bulunan Filiz Ekentok (41), Celal Gündoğdu (65), Hatice Gündoğdu (65) ise yaralandılar. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Uşak ve Banaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(EÖ-İK)



08.04.2017 08:42:13 TSI

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