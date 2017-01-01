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Gıda ihracatçısının hava kargo hayali gerçekleşiyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Türk gıda ihracatçılarının, Türk gıda ürünlerinin yeni ihraç pazarları kazanması ve daha katma değerli ihracatı için hava kargoda yeni destinasyonların açılması talebi hayata geçiyor.



Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar'ın gündeme getirdiği hava kargo ile gıda ürünlerinin taşınması için yeni destinasyonlar açılması fikrine Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) destek verdi.



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 2016 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısında konuşan Rıza Seyyar, özellikle çabuk bir şekilde alıcıya ulaşması gereken yaş meyve sebze ürünlerinin uzak pazarlara ulaşması için Hava kargo filosu oluşturulması hususunda önemli yol kat ettiklerini kaydetti. Hava Kargo ile ilgili TİM'de bir komisyon oluşturdukları bilgisini paylaşan Seyyar, "THY başta olmak üzere hava kargo şirketleri ile görüşmelerimizi önümüzdeki hafta başlatıyoruz. Yakın zamanda ihracatçımıza uygun maliyetli seçenekler sunmayı hedefliyoruz. 13 Nisan'da İstanbul'da kargo şirketleriyle görüşmelerimizde, şu anda kilogramı 1.60 dolar, 1.30 dolar seviyesinde olan hava kargo maliyetlerini, 50-60 cent seviyelerine düşürmeyi hedefliyoruz. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak bu yıl Kiraz ve Üzümde Urge Projemiz kapsamında eğitim ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdik. İlk olarak üzüm ve kirazda ihracat lideri ülke olan Şili'ye yönelik bir inceleme seyahati gerçekleştirdik ve orada da bu ürünlerin katma değerini artırma konusunda hava kargonun ne kadar önemli olduğunu gördük. Farklı ürün gruplarında da üyelerimizden gelecek Urge Projesi taleplerine açık olduğumuzun altını önemle çizmek isterim" diye konuştu.



Büyük balık olmanın yolu hızlı balık olmaktan geçiyor

İhracatta sürekli ve güçlü olabilmenin yolunun müşteriye ulaşma süresini kısaltmaktan geçtiğini savunan Seyyar şöyle devam etti; "Özellikle yaş meyve sebze sektörü gibi raf ömrü kısa olan ürünlerde bu hayati bir husus. Büyük balık olup kurtulmak için öncelikle hızlı balık olmak zorundayız. Uluslararası pazarda var olmanın ve ihracat yönlü büyümenin en önemli koşulu, katma değerli ürün üretimi ve mevcut ürünlerin daha yüksek fiyatlarla satılabileceği yöntemlerin geliştirilmesi. Bu konuda, en doğru çözümün Hava Kargo olduğuna inanıyoruz. Bahçeden topladığımız ürünleri hızlı bir şekilde işleyip ertesi gün Hong Kong, Tokyo, Şanghay, Londra, Barcelona hallerine ürünlerimizi indirip tüketicinin sofrasına sunabilirsek başarılı oluruz. Hava kargo ürünlerimizin tazeliğini asgari bir hafta uzatacak. Dünya'da Şili, İsrail, Kenya gibi ülkeler bu modeli uygulamış ve başarılı olmuş. 2023 yılında 40 milyar dolar gıda ihracatı hedefine ulaşabilmeni yolu yenilikçi projelerden geçiyor."



Meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 40'ını Ege yaptı

2016 yılında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ihracatının 2015 yılında göre yüzde yüzde 18 artışla 693 milyon dolar olarak gerçekleştiği bilgisini paylaşan Rıza Seyyar, ihracatlarının yüzde 23'ünün yaş meyve sebze, yüzde 77'sinin ise meyve sebze mamulleri ürün gruplarından oluştuğunu, Türkiye'nin meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 40'ını Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerinin tek başına yaptığına vurgu yaptı.



2017 yılının ilk üç aylık döneminde de Birliklerinin ihracat rakamının, 2016 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 9'luk artışla 150 milyon doları aştığını anlatan Seyyar, 14 bin ihracatçıya tanınan yeşil pasaport hakkı ile ihracat rakamlarının 2017 yılının geri kalan diliminde daha da olumlu seyir izlemesini beklediklerini sözlerine ekledi.



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 2016 yılı Mali Genel Kurulunda, 2017 yılı bütçesi 3 milyon 300 bin lira olarak belirlenirken, 2017 yılı iş programı da kabul edildi.

(MB-E)



08.04.2017 08:42:33 TSI

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