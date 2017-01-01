08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gıda ihracatçısının hava kargo hayali gerçekleşiyor

08 Nisan 2017 Cumartesi, 08:35
Gıda ihracatçısının hava kargo hayali gerçekleşiyor
Gıda ihracatçısının hava kargo hayali gerçekleşiyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Türk gıda ihracatçılarının, Türk gıda ürünlerinin yeni ihraç pazarları kazanması ve daha katma değerli ihracatı için hava kargoda yeni destinasyonların açılması talebi hayata geçiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar'ın gündeme getirdiği hava kargo ile gıda ürünlerinin taşınması için yeni destinasyonlar açılması fikrine Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) destek verdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 2016 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısında konuşan Rıza Seyyar, özellikle çabuk bir şekilde alıcıya ulaşması gereken yaş meyve sebze ürünlerinin uzak pazarlara ulaşması için Hava kargo filosu oluşturulması hususunda önemli yol kat ettiklerini kaydetti. Hava Kargo ile ilgili TİM'de bir komisyon oluşturdukları bilgisini paylaşan Seyyar, "THY başta olmak üzere hava kargo şirketleri ile görüşmelerimizi önümüzdeki hafta başlatıyoruz. Yakın zamanda ihracatçımıza uygun maliyetli seçenekler sunmayı hedefliyoruz. 13 Nisan'da İstanbul'da kargo şirketleriyle görüşmelerimizde, şu anda kilogramı 1.60 dolar, 1.30 dolar seviyesinde olan hava kargo maliyetlerini, 50-60 cent seviyelerine düşürmeyi hedefliyoruz. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak bu yıl Kiraz ve Üzümde Urge Projemiz kapsamında eğitim ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdik. İlk olarak üzüm ve kirazda ihracat lideri ülke olan Şili'ye yönelik bir inceleme seyahati gerçekleştirdik ve orada da bu ürünlerin katma değerini artırma konusunda hava kargonun ne kadar önemli olduğunu gördük. Farklı ürün gruplarında da üyelerimizden gelecek Urge Projesi taleplerine açık olduğumuzun altını önemle çizmek isterim" diye konuştu.

Büyük balık olmanın yolu hızlı balık olmaktan geçiyor
İhracatta sürekli ve güçlü olabilmenin yolunun müşteriye ulaşma süresini kısaltmaktan geçtiğini savunan Seyyar şöyle devam etti; "Özellikle yaş meyve sebze sektörü gibi raf ömrü kısa olan ürünlerde bu hayati bir husus. Büyük balık olup kurtulmak için öncelikle hızlı balık olmak zorundayız. Uluslararası pazarda var olmanın ve ihracat yönlü büyümenin en önemli koşulu, katma değerli ürün üretimi ve mevcut ürünlerin daha yüksek fiyatlarla satılabileceği yöntemlerin geliştirilmesi. Bu konuda, en doğru çözümün Hava Kargo olduğuna inanıyoruz. Bahçeden topladığımız ürünleri hızlı bir şekilde işleyip ertesi gün Hong Kong, Tokyo, Şanghay, Londra, Barcelona hallerine ürünlerimizi indirip tüketicinin sofrasına sunabilirsek başarılı oluruz. Hava kargo ürünlerimizin tazeliğini asgari bir hafta uzatacak. Dünya'da Şili, İsrail, Kenya gibi ülkeler bu modeli uygulamış ve başarılı olmuş. 2023 yılında 40 milyar dolar gıda ihracatı hedefine ulaşabilmeni yolu yenilikçi projelerden geçiyor."

Meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 40'ını Ege yaptı
2016 yılında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ihracatının 2015 yılında göre yüzde yüzde 18 artışla 693 milyon dolar olarak gerçekleştiği bilgisini paylaşan Rıza Seyyar, ihracatlarının yüzde 23'ünün yaş meyve sebze, yüzde 77'sinin ise meyve sebze mamulleri ürün gruplarından oluştuğunu, Türkiye'nin meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 40'ını Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerinin tek başına yaptığına vurgu yaptı.

2017 yılının ilk üç aylık döneminde de Birliklerinin ihracat rakamının, 2016 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 9'luk artışla 150 milyon doları aştığını anlatan Seyyar, 14 bin ihracatçıya tanınan yeşil pasaport hakkı ile ihracat rakamlarının 2017 yılının geri kalan diliminde daha da olumlu seyir izlemesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 2016 yılı Mali Genel Kurulunda, 2017 yılı bütçesi 3 milyon 300 bin lira olarak belirlenirken, 2017 yılı iş programı da kabul edildi.
(MB-E)

08.04.2017 08:42:33 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kılıçdaroğlu'nun AK Parti Milletvekili Erdem hakkındaki iddiası
YEREL

KILIÇDAROĞLU'NUN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ERDEM HAKKINDAKİ İDDİASI
Söke'de Küresel Isınmaya Karşı Pedal Çevirdiler
YEREL

SÖKE'DE KÜRESEL ISINMAYA KARŞI PEDAL ÇEVİRDİLER
Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler
YEREL

EGE DENİZİ'NDE YASA DIŞI GEÇİŞLER
Mustafa Savaş Aydınlıları mitinge davet ediyor
YEREL

MUSTAFA SAVAŞ AYDINLILARI MİTİNGE DAVET EDİYOR
Balkan heyetinden Güllübahçe'ye ziyaret
YEREL

BALKAN HEYETİNDEN GÜLLÜBAHÇE'YE ZİYARET
Başkan Alıcık; &quot;Sağlık, insanın en önemli servetidir&quot;
YEREL

BAŞKAN ALICIK; "SAĞLIK, İNSANIN EN ÖNEMLİ SERVETİDİR"
Aydın'da UMKE temel eğitimi yapıldı
YEREL

AYDIN'DA UMKE TEMEL EĞİTİMİ YAPILDI
İsabeyli'de modern, çağdaş cadde ve sokak hamlesi devam ediyor
YEREL

İSABEYLİ'DE MODERN, ÇAĞDAŞ CADDE VE SOKAK HAMLESİ DEVAM EDİYOR
Başbakan Yıldırım'ın Aydın mitingi nedeniyle trafik önlemleri alındı
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN AYDIN MİTİNGİ NEDENİYLE TRAFİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Türkiye'de günde 450, yılda 164 bin kişi kansere yakalanıyor
YEREL

TÜRKİYE'DE GÜNDE 450, YILDA 164 BİN KİŞİ KANSERE YAKALANIYOR
Başkan Çerçioğlu, İncirliova'da muhtarlara müjdeler verdi
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU, İNCİRLİOVA'DA MUHTARLARA MÜJDELER VERDİ
Kuşadası'nda trafik kazası, 1 yaralı
YEREL

KUŞADASI'NDA TRAFİK KAZASI, 1 YARALI
Üniversitelerarası Basketbol 1. Lig karşılaşmaları sona erdi
YEREL

ÜNİVERSİTELERARASI BASKETBOL 1. LİG KARŞILAŞMALARI SONA ERDİ
Aydın'daki cinayet
YEREL

AYDIN'DAKİ CİNAYET
43 suçtan aranan kadın Aydın'da yakalandı
YEREL

43 SUÇTAN ARANAN KADIN AYDIN'DA YAKALANDI
Söke Belediyesi 2016 yılı faaliyet raporu kabul edildi
YEREL

SÖKE BELEDİYESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU KABUL EDİLDİ
Başkan Özakcan'ın Türk Polis Teşkilatının 102. kuruluş yıl dönümü mesajı
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN'IN TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 102. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI
Aydın'da ikamet yangını
YEREL

AYDIN'DA İKAMET YANGINI
Bozdoğan İmam Hatip Lisesi dualarla hizmete açıldı
YEREL

BOZDOĞAN İMAM HATİP LİSESİ DUALARLA HİZMETE AÇILDI
Aydın TÜGVA İdlib'teki kimyasal saldırıyı kınadı
YEREL

AYDIN TÜGVA İDLİB'TEKİ KİMYASAL SALDIRIYI KINADI
Aydın Büyükşehirden mahalle ziyaretleri
YEREL

AYDIN BÜYÜKŞEHİRDEN MAHALLE ZİYARETLERİ
AK Parti'den Kuşadası'nda Tanju Çolak'lı propaganda
YEREL

AK PARTİ'DEN KUŞADASI'NDA TANJU ÇOLAK'LI PROPAGANDA
Drama eğitmeni Bahar Gürey, Aydın Bahçeşehir Kolejinde
YEREL

DRAMA EĞİTMENİ BAHAR GÜREY, AYDIN BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDE
Bekir Çeker'den başarılı sporcuya yarış bisikleti hediye etti
YEREL

BEKİR ÇEKER'DEN BAŞARILI SPORCUYA YARIŞ BİSİKLETİ HEDİYE ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

'BU SABAH BÖYLE UYANDIM'

 1
  • 2 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!
  • 3 Mustafa Sandal'ın eşi sosyal medyayı salladı
  • 4 Kıvanç'ın 98 model arabası