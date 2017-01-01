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Başkan Alıcık; "Sağlık, insanın en önemli servetidir"



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AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, sağlıklı çevrede yetişen bireylerden sağlıklı toplumların oluşacağını belirterek; "Sağlık, insanın en önemli servetidir. Hayatımızı sürdürebilmemiz, çevremize ve topluma faydalı olabilmemiz ancak sağlıklı olmakla mümkündür" dedi.

Dünya Sağlık Günü ve Kanser Haftası münasebeti ile bir açıklama yapan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, sağlık imkânlarının arttırılmasının kalkınmanın temel şartlarından biri olduğunu aktardı. Bu kapsamda yapılan çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Alıcık, "Sağlıklı ve temiz bir çevrede yetişen bireylerden, sağlıklı toplumlar oluşmaktadır. Ayrıca sağlığın değerini onu kaybetmeden bilmek gerekir. Bu nedenle hastalanmadan gerekli tedbirlerin alınması, sporun günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanılması, sağlıklı kalmak açısından önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.

Kanserle ilgili olarak da erken teşhisin hayat kurtardığını ve kanser hastalığının, dünyanın en önemli sağlık sorunu olduğunu ifade eden Haluk Alıcık , "Kanser hastalığı dünyanın en önemli sağlık sorunudur. Kanserle savaşarak zararlarını azaltabilmek, halka hastalığın önemini ve kanserle savaş yollarını anlatmak gerekir. Tıp biliminin gelişmesi, insanların eskiye göre daha bilinçli ve yardım istemeleri, pek çok insanı kanserden kurtarıyor. Genlerdeki değişim, yaşam tarzı ve çevresel faktörler, kanserin oluşum riskini belirliyor. Radyasyon, sigara, alkol, sağlıksız beslenme, fizikî aktivitenin azlığı ve güneş ışınları dünya genelinde ana risk faktörleri arasında sayılıyor. Unutmayın erken teşhis hayat kurtarır. Uygun tedavilerle erken dönemdeki hastalıklar yüzde 80-90 oranında iyileşiyor" şeklinde konuştu.

(MB-Y)



08.04.2017 08:45:29 TSI

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