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Van zabıtası istişare için toplandı



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VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, gerçekleştirdiği 2017 yılının 'üçüncü il koordinasyon' toplantısında zabıtayı ilgilendiren birçok konu ele alındı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan 'üçüncü il istişare koordinasyon' toplantısı Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer Başkanlığında toplandı. Toplantıya Zabıta Daire Başkanı Halis Barut, zabıta şube müdürleri ile büyükşehir mücavir alan sınırlarında bulunan ilçe zabıta müdürleri ve amirleri katıldı. Toplantıda stratejik hedefler, 3 aylık faaliyetler, zabıta talimatnamesi, Van Gölünün korunması, zabıta personellerinin hizmet içi eğitimi, Van Sivil Dayanışma İnisiyatifinin raporu, seyyar satıcı, dilenci, kaldırım işgalleri ve görüntü kirliliği gibi sorunlar gündem maddeleri oldu.

İl istişare toplantısında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, zabıtanın vatandaşın rahatı ve huzuru için görevini en iyi şekilde yapması gerektiğini söyledi. Toplantının hedefinin koordinasyon ve işbirliğinin arttırılması olduğunu belirten Tamer, "Biz kendimizi nasıl işimize adapte ederiz. İşimizi nasıl kolay çözeriz, devletin vermiş olduğu yetkiyi sınırları aşmadan vatandaşa nasıl yansıtırız ve vatandaşımız huzurlu bir biçimde hayatını idame ettirmesinin gayreti içerisindeyiz. Bir milyona yakın nüfusu olan ilimizde ağır sorumluluklar hissettiren bir görev üstlenen siz değerli arkadaşlarımızı hem fiziki olarak güçlü, hem de bilgi olarak donanımlı olmanız gerektiğini düşünüyoruz. Bu birliktelik size güç verecektir. Birlik beraberlik içerisinde olursak vatandaşlara daha güzel hizmet sunarız. Sizin bir sorununuz olduğu zaman Büyükşehir devreye girer, bizim sorunumuz olduğu zaman ilçede siz devreye girerseniz o zaman birlik beraberlik içerisinde çok daha huzurlu bir çalışma ortamı oluşur. Bir sorun varsa istişare edilerek çözülür. İlimiz için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

(EKİP-ŞAK-Y)



08.04.2017 08:56:44 TSI

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