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Kardeş belediyeden malzeme desteği



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt Belediyesi ile İstanbul Başakşehir Belediyesi arasında imzalanan "Kardeş belediye protokolü" meyvesini vermeye başladı.

Malazgirt Belediyesi ile kardeş belediye olan İstanbul Başakşehir Belediyesi tarafından çocuklar için park ekipmanı gönderildi. Başakşehir Belediyesi tarafından ilçeye çocuklar için park ekipmanı gönderildiğini belirten Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, "Biz İstanbul Başakşehir Belediyesi ile kardeş belediye olduk. Kardeş belediyemiz ilçemiz belediyesine destek vermeye başladı. Bu hizmetlerin ilkidir, devamı gelecektir. Katkılarından dolayı Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal ve ekibine teşekkür ediyoruz. İlçemizin ihtiyacı olan ve çocuklarımızın yüzünü güldürecek oyun parklarını ilçemize kazandıracağız. Bu anlamda bu yardımlar hem ilçemiz için hem de yıllarca oyun parkına hasret kalmış çocuklarımız çok önemli ve anlamlıdır. Kendi imkânlarımızla yapmaya kalksaydık maliyetlerin altından kalkamazdık. Kardeş belediyeden hibe olarak gönderilen bu malzemeleri eski ilçemizde birçok yere monte edeceğiz. Etrafında peyzaj çalışması yaparak güzel bir ortam oluşturacağız. İlçemize çok güzel oyun parkları kazandıracağız. Havalar çalışmamıza izin verirse kısa montajlarını yapıp halkımıza özelikle çocuklarımıza kazandırmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

(VE-ŞAK-Y)



08.04.2017 09:04:56 TSI

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