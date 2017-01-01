Büyükşehir Belediyesinden "Müziğimizin Çınarları" konser
(Fotoğraflı)
Şahin Binici
SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Belediye Konservatuvarı tarafından bahar konserleri kapsamında "Müziğimizin Çınarları" isimli konser düzenlendi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinde düzenlenen konsere Türk sanat müziğine gönül veren yüzlerce vatandaş katıldı. Türk Sanat Müziği Koro Şefi Serdar Dede yönetiminde gerçekleşen konserde katılımcılara sanat müziğinin ustalarından eserler dinletildi. Seçme eserlerin dinleyiciyle buluştuğu geceye imza atan koro, katılımcılardan tam not aldı.
Salonu hıncahınç dolduran Samsunlular, yaklaşık 2 saat boyunca unutulmaz eserleri dinleyerek koroya eşlik etti.
(ŞB-SLH-Y)
08.04.2017 09:10:19 TSI
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