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Bahçesaray'da referandum çalışmaları tüh hızıyla devam ediyor



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Adalet ve Kalkına Partisi (AK Parti) Bahçesaray ilçe teşkilatı, referandum öncesi 'evet' oyu toplamak için gece gündüz demeden ev ziyaretleri tüm hızıyla devam ediyor.

AK Parti Bahçesaray ilçe teşkilatı 16 Nisan halk oylaması kapsamında yapılan 'evet' kampanyasını zorlu yaşam koşulları karşısında devam ediyor. AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın öncülüğündeki AK Partili ilçe heyeti ile birlikte mahalle ve ev ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Kırsal mahallelere giderek neden 'evet' verileceği konusunda vatandaşları Türkçe ve Kürtçe bilgilendiriyorlar. El broşür ve gazeteler ile mahallelere giden AK Parti heyeti, vatandaştan yoğun ilgi görüyor.

AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı halk oylaması için AK Parti Bahçesaray ilçe teşkilatı olarak çalışmalarına tüm hızlarıyla durmadan devam ettiklerini söyledi. Bugün yine birkaç kırsal mahalleye gittiklerini ifade eden Sabırlı, "Mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum. Güçlü bir Türkiye için, aydınlık güzel yarınlar için yeniden diriliş için 'evet' sözü aldık. Gittiğimiz her mahallede, mahallenin ileri gelen aile reisleri ile bir araya geliyoruz, 16 Nisanda Cumhurbaşkanlığı halk oylaması için onların da güçlü bir 'evet' için desteklerini aldık" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)



08.04.2017 09:31:11 TSI

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