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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kaymakam Avcı Kızılkent köy sakinleriyle buluştu

08 Nisan 2017 Cumartesi, 09:26
Kaymakam Avcı Kızılkent köy sakinleriyle buluştu
Kaymakam Avcı Kızılkent köy sakinleriyle buluştu

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli İlçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı'nın ilçeye bağlı köy ziyaretleri devam ediyor.
Kaymakam Ertuğrul AvcI, Musabeyli ilçesine bağlı Kızılkent Köyünü ziyaret ederek, köy halkıyla bir araya geldi. Kaymakam Avcı, Devletin gücü içerisinde birçok hususta hizmet üretmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Kurum amirlerimizin kapıları, istek ve taleplerinizi kabul ederek ve çözüm üretmek için, her zaman ve herkese açıktır. Siz vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sorunlarınıza en kısa zamanda çözüm bulunacaktır"dedi.
Kızılkent Köy halkı, kendilerini ziyaret edip sorunları ile yakından ilgilendiği için Kaymakam Avcı'ya teşekkürlerini iletti. Avcı'ya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat ve İlçe Müftü Vekili Şıh Mehmet Kar eşlik etti.
(MAD-SD-Y)

08.04.2017 09:34:11 TSI
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