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Samsun'da 301 okulun onarılması planlanıyor



(Fotoğraflı)



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, bu yıl içerisinde 301 okulu onarmayı planladıklarını söyledi.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda sunum yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Şu anda devam eden 76 işlerinin olduğunu vurgulayan Coşkun Esen, "Şu anda yapımı devam eden 76 adet işimiz vardır. Bunların 5 tanesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 2017 yılında şu ana kadar 9 okulun onarımı tamamlandı. 301 okulun da onarılması planlanıyor. Bu onarımların maliyetinin genel toplamı ise 4 milyon 155 bin TL değerindedir. Toplam 37 adet (799 derslik) okul yapım işinden, 23 adet okul yapım işi devam etmekte, 11 adet okul yapım işinin ise ihale hazırlıkları devam etmektedir. 3 adet okul yapımı ise ihalesi yapıldı yer teslimi aşaması durumda bulunuyor" dedi.

Derslik dışı yapım işleri hakkında da bilgiler veren Esen, "Toplam 34 adet derslik dışı yapım işinden ise 5 adet öğrenci pansiyon yapım işi devam etmekte, 1 öğrenci pansiyon yapım işi İhalesi yapıldı, yer teslimi aşamasında. 3 öğrenci pansiyon yapım işi ihale hazırlıkları devam etmektedir. 2 adet spor salonu yapım işi devam etmekte, 1 spor salonu yapım işi ihalesi yapıldı, yer teslimi aşamasındadır. 11 atölye yapım işi devam etmekte, 5 atölye yapım işi ihalesi yapıldı, yer teslimi aşamasındadır. 4 atölye yapım işi ihale hazırlıkları devam etmektedir. 1 çok amaçlı salon yapım işi ihale hazırlıkları devam etmektedir. 1 konferans salonu yapım işi devam etmektedir" diye konuştu.

(ED-SLH-Y)



08.04.2017 09:36:50 TSI

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