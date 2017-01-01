08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samsun'da 301 okulun onarılması planlanıyor

08 Nisan 2017 Cumartesi, 09:28
Samsun'da 301 okulun onarılması planlanıyor
Samsun'da 301 okulun onarılması planlanıyor

(Fotoğraflı)

Erdi Demür
SAMSUN (İHA) - Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, bu yıl içerisinde 301 okulu onarmayı planladıklarını söyledi.
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda sunum yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Şu anda devam eden 76 işlerinin olduğunu vurgulayan Coşkun Esen, "Şu anda yapımı devam eden 76 adet işimiz vardır. Bunların 5 tanesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 2017 yılında şu ana kadar 9 okulun onarımı tamamlandı. 301 okulun da onarılması planlanıyor. Bu onarımların maliyetinin genel toplamı ise 4 milyon 155 bin TL değerindedir. Toplam 37 adet (799 derslik) okul yapım işinden, 23 adet okul yapım işi devam etmekte, 11 adet okul yapım işinin ise ihale hazırlıkları devam etmektedir. 3 adet okul yapımı ise ihalesi yapıldı yer teslimi aşaması durumda bulunuyor" dedi.
Derslik dışı yapım işleri hakkında da bilgiler veren Esen, "Toplam 34 adet derslik dışı yapım işinden ise 5 adet öğrenci pansiyon yapım işi devam etmekte, 1 öğrenci pansiyon yapım işi İhalesi yapıldı, yer teslimi aşamasında. 3 öğrenci pansiyon yapım işi ihale hazırlıkları devam etmektedir. 2 adet spor salonu yapım işi devam etmekte, 1 spor salonu yapım işi ihalesi yapıldı, yer teslimi aşamasındadır. 11 atölye yapım işi devam etmekte, 5 atölye yapım işi ihalesi yapıldı, yer teslimi aşamasındadır. 4 atölye yapım işi ihale hazırlıkları devam etmektedir. 1 çok amaçlı salon yapım işi ihale hazırlıkları devam etmektedir. 1 konferans salonu yapım işi devam etmektedir" diye konuştu.
(ED-SLH-Y)

08.04.2017 09:36:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ayvacık'ta kangren olmuş tapu sorunu çözülüyor
YEREL

AYVACIK'TA KANGREN OLMUŞ TAPU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Memur-Sen'li kadınlardan &quot;İdlib&quot; tepkisi
YEREL

MEMUR-SEN'Lİ KADINLARDAN "İDLİB" TEPKİSİ
Türkiye Maarif Vakfı İstişare Toplantısı OMÜ'de yapıldı
YEREL

TÜRKİYE MAARİF VAKFI İSTİŞARE TOPLANTISI OMÜ'DE YAPILDI
Tok: &quot;İlkadım'ın geleceği yerinde dönüşümde&quot;
YEREL

TOK: "İLKADIM'IN GELECEĞİ YERİNDE DÖNÜŞÜMDE"
Gıda, tarım ve hayvancılık için 8 milyonluk proje
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İÇİN 8 MİLYONLUK PROJE
Jandarma lojmanları onarılıyor
YEREL

JANDARMA LOJMANLARI ONARILIYOR
Büyükşehir Belediyesinden &quot;Müziğimizin Çınarları&quot; konser
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN "MÜZİĞİMİZİN ÇINARLARI" KONSER
&quot;Hediyeniz Vezirköprü'den&quot; projesi masaya yatırıldı
YEREL

"HEDİYENİZ VEZİRKÖPRÜ'DEN" PROJESİ MASAYA YATIRILDI
&quot;Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar&quot; projesi
YEREL

"TECRÜBE KONUŞUYOR, İÇİMİZDEKİ KAHRAMANLAR" PROJESİ
Vali Şahin'den 'sıvasız ve boyasız ev' uyarısı
YEREL

VALİ ŞAHİN'DEN 'SIVASIZ VE BOYASIZ EV' UYARISI
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Samsun'da
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ, SAMSUN'DA
Rektör Bilgiç'ten sivil toplum ile işbirliği vurgusu
YEREL

REKTÖR BİLGİÇ'TEN SİVİL TOPLUM İLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU
Köktaş: &quot;Mevcut sistem Türkiye'yi taşımıyor&quot;
YEREL

KÖKTAŞ: "MEVCUT SİSTEM TÜRKİYE'Yİ TAŞIMIYOR"
Bafra'da &quot;Bu yıl hatırlanıyor muyuz&quot; etkinliği
YEREL

BAFRA'DA "BU YIL HATIRLANIYOR MUYUZ" ETKİNLİĞİ
Tekkeköy muhtarlar buluşması
YEREL

TEKKEKÖY MUHTARLAR BULUŞMASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:

Vezirköprü'de ortaokullar bilgi için yarıştı
YEREL

VEZİRKÖPRÜ'DE ORTAOKULLAR BİLGİ İÇİN YARIŞTI
Samsunspor'da hedef 3 puan
YEREL

SAMSUNSPOR'DA HEDEF 3 PUAN
İLBANK'tan yerel yönetimlere 110 milyon kredi
YEREL

İLBANK'TAN YEREL YÖNETİMLERE 110 MİLYON KREDİ
Samsun'da kadastro çalışmalarının yüzde 99,92'si tamam
YEREL

SAMSUN'DA KADASTRO ÇALIŞMALARININ YÜZDE 99,92'Sİ TAMAM
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

'BU SABAH BÖYLE UYANDIM'

 1
  • 2 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!
  • 3 Mustafa Sandal'ın eşi sosyal medyayı salladı
  • 4 Kıvanç'ın 98 model arabası