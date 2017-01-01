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Ünüvar: "İktidarın yolu samimiyetten geçiyor"

- AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar:

- "15 Temmuz için 'kontrollü darbe' diyen zihniyetin milletin gönlüne girebilmesi mümkün değil"



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ADANA (İHA) - AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, iktidara giden yolun milletin gönlüne girmekten geçtiğini belirterek, referandumda "evet" diyenleri denize dökmekle tehdit eden, "15 Temmuz kontrollü darbedir" diyen CHP zihniyetinin milletin gönlüne girmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Yüreğir'de gerçekleştirdiği fabrika ziyaretleri ile vatandaşa anayasa değişikliği teklifini anlatmaya devam eden Ünüvar, 15 yıla yakın süredir iktidarda bulunan AK Parti'nin, pek çok alanda çok önemli işler yaptığını ifade etti. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, ticarette, turizmde, tarımda, sanayide alınan önemli mesafelerle Türkiye'nin büyüdüğünü, geliştiğini ve kalkındığını belirten Milletvekili Ünüvar, "Milli gelir arttı, vatandaşın hizmete erişimi arttı ve talepler de arttı. AK Parti'nin istikrarlı gidişi, Türkiye'nin istikrarlı büyümesine imkan tanıdı. En son açıklanan büyüme rakamlarına bakıldığında Çin'den sonra en fazla büyüyen küresel aktörüz. Yaşadığımız sıkıntılara, bütün o karmaşık ve kaotik durumlara rağmen halen köprüler, tüneller, hızlı trenler, şehir hastaneleri yapıyoruz" dedi.



"Anayasa değişikliği ile arızaları gideriyoruz"

Problemlere çözüm üretmekle sorumlu olan siyasetin, aynı zamanda çıkması muhtemel krizleri önlemekle de yükümlü olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Geçmişte çok fazla şahit olduğumuz gibi, Türkiye'de halkı fakirleştiren, darbelere ve vesayetçi odaklara imkan tanıyan bir huzursuzluk kaynağı var. Cumhurbaşkanı ile başbakan arasında çıkan kavgaları hepimiz biliyoruz. Ahmet Necdet Sezer ile rahmetli Bülent Ecevit arasındaki tartışmayı yine herkes hatırlıyor. Bir defa bizim bu arıza noktalarını gidermemiz lazım. Bunun yolu da anayasada değişiklik yapmaktan geçiyor. Nitekim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkileri tek makamda toplanıyor" ifadelerini kullandı.

Şu anda tam yetkili, ancak hiç sorumlu olmayan bir Cumhurbaşkanlığı mekanizması bulunduğuna işaret eden Necdet Ünüvar, "Halbuki biz yeni sistemle diyoruz ki; cumhurbaşkanı yetkili olsun, yetkisini de yüzde 51 oy ile halktan alsın. Yaptığı iş ve işlemlerden sorumlu olsun. Meclis tarafından denetlenebilsin, suç işlediği takdirde yargılanabilsin" diye konuştu.



"Atama yapılmayacak, millet seçecek"

Herkesin milletin iradesine güvenmesi gerektiğinin altını çizen Ünüvar, muhalefete, "Milletin önüne iki sandık konulacak, birinci sandıkta cumhurbaşkanı, diğerinde milletvekilleri seçilecek. Atama yapılmayacak, millet seçecek. Yeni sistemi bu kadar eleştirenlere söylüyorum; çok çalışın, milletin gönlüne girin, siz cumhurbaşkanı seçilin, parlamentoda çoğunluğu siz elde edin" diye seslendi.

Halkın iradesinin her zaman esas olduğunu, ancak bugünkü CHP zihniyetinin yüzde 50'yi yakalamasının da mümkün görünmediğini kaydeden AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin gönlüne girmek için toplumla bütünleşmek, kucaklaşmak gerekir. Demokrasilerde seçim esastır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan daha önce ifade etti. 'İkinci parti olursam bırakırım' dedi. Cumhurbaşkanımız milletin gönlüne girmenin yolunu biliyor. Milletin gönlüne girmenin yolu samimiyetten geçiyor. Oysa tıp doktoru olan bir CHP milletvekili 'evet' verecek olanları denize dökmekle tehdit ediyor. Yılların kurt siyasetçisi Deniz Baykal 9 Eylül üzerinden benzer bir açıklama yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu '15 Temmuz için kontrollü darbe' diyor. Bu açıklamaları yapan bir parti halkın gönlüne giremez."

(ELF-Y)



08.04.2017 09:43:51 TSI

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