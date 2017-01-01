08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ünüvar: "İktidarın yolu samimiyetten geçiyor"

08 Nisan 2017 Cumartesi, 09:37
Ünüvar: "İktidarın yolu samimiyetten geçiyor"
Ünüvar: "İktidarın yolu samimiyetten geçiyor"
- AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar:
- "15 Temmuz için 'kontrollü darbe' diyen zihniyetin milletin gönlüne girebilmesi mümkün değil"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, iktidara giden yolun milletin gönlüne girmekten geçtiğini belirterek, referandumda "evet" diyenleri denize dökmekle tehdit eden, "15 Temmuz kontrollü darbedir" diyen CHP zihniyetinin milletin gönlüne girmesinin mümkün olmadığını söyledi.
Yüreğir'de gerçekleştirdiği fabrika ziyaretleri ile vatandaşa anayasa değişikliği teklifini anlatmaya devam eden Ünüvar, 15 yıla yakın süredir iktidarda bulunan AK Parti'nin, pek çok alanda çok önemli işler yaptığını ifade etti. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, ticarette, turizmde, tarımda, sanayide alınan önemli mesafelerle Türkiye'nin büyüdüğünü, geliştiğini ve kalkındığını belirten Milletvekili Ünüvar, "Milli gelir arttı, vatandaşın hizmete erişimi arttı ve talepler de arttı. AK Parti'nin istikrarlı gidişi, Türkiye'nin istikrarlı büyümesine imkan tanıdı. En son açıklanan büyüme rakamlarına bakıldığında Çin'den sonra en fazla büyüyen küresel aktörüz. Yaşadığımız sıkıntılara, bütün o karmaşık ve kaotik durumlara rağmen halen köprüler, tüneller, hızlı trenler, şehir hastaneleri yapıyoruz" dedi.

"Anayasa değişikliği ile arızaları gideriyoruz"
Problemlere çözüm üretmekle sorumlu olan siyasetin, aynı zamanda çıkması muhtemel krizleri önlemekle de yükümlü olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Geçmişte çok fazla şahit olduğumuz gibi, Türkiye'de halkı fakirleştiren, darbelere ve vesayetçi odaklara imkan tanıyan bir huzursuzluk kaynağı var. Cumhurbaşkanı ile başbakan arasında çıkan kavgaları hepimiz biliyoruz. Ahmet Necdet Sezer ile rahmetli Bülent Ecevit arasındaki tartışmayı yine herkes hatırlıyor. Bir defa bizim bu arıza noktalarını gidermemiz lazım. Bunun yolu da anayasada değişiklik yapmaktan geçiyor. Nitekim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkileri tek makamda toplanıyor" ifadelerini kullandı.
Şu anda tam yetkili, ancak hiç sorumlu olmayan bir Cumhurbaşkanlığı mekanizması bulunduğuna işaret eden Necdet Ünüvar, "Halbuki biz yeni sistemle diyoruz ki; cumhurbaşkanı yetkili olsun, yetkisini de yüzde 51 oy ile halktan alsın. Yaptığı iş ve işlemlerden sorumlu olsun. Meclis tarafından denetlenebilsin, suç işlediği takdirde yargılanabilsin" diye konuştu.

"Atama yapılmayacak, millet seçecek"
Herkesin milletin iradesine güvenmesi gerektiğinin altını çizen Ünüvar, muhalefete, "Milletin önüne iki sandık konulacak, birinci sandıkta cumhurbaşkanı, diğerinde milletvekilleri seçilecek. Atama yapılmayacak, millet seçecek. Yeni sistemi bu kadar eleştirenlere söylüyorum; çok çalışın, milletin gönlüne girin, siz cumhurbaşkanı seçilin, parlamentoda çoğunluğu siz elde edin" diye seslendi.
Halkın iradesinin her zaman esas olduğunu, ancak bugünkü CHP zihniyetinin yüzde 50'yi yakalamasının da mümkün görünmediğini kaydeden AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Milletin gönlüne girmek için toplumla bütünleşmek, kucaklaşmak gerekir. Demokrasilerde seçim esastır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan daha önce ifade etti. 'İkinci parti olursam bırakırım' dedi. Cumhurbaşkanımız milletin gönlüne girmenin yolunu biliyor. Milletin gönlüne girmenin yolu samimiyetten geçiyor. Oysa tıp doktoru olan bir CHP milletvekili 'evet' verecek olanları denize dökmekle tehdit ediyor. Yılların kurt siyasetçisi Deniz Baykal 9 Eylül üzerinden benzer bir açıklama yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu '15 Temmuz için kontrollü darbe' diyor. Bu açıklamaları yapan bir parti halkın gönlüne giremez."
(ELF-Y)

08.04.2017 09:43:51 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bakan Çelik, cenaze törenine katıldı
YEREL

BAKAN ÇELİK, CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beyza Piliç'e üç dalda ödül
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BEYZA PİLİÇ'E ÜÇ DALDA ÖDÜL
Alışveriş merkezinde karnaval coşkusu
YEREL

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KARNAVAL COŞKUSU
&quot;Adana Sanayi Odası 50. Yıl Onur Gecesi&quot;
YEREL

"ADANA SANAYİ ODASI 50. YIL ONUR GECESİ"
&quot;Adana Sanayi Odası 50. Yıl Onur Gecesi&quot;
YEREL

"ADANA SANAYİ ODASI 50. YIL ONUR GECESİ"
Adana'da toplu açılış
YEREL

ADANA'DA TOPLU AÇILIŞ
Adana'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Adana'da midibüs devrildi: 3 ölü, 24 yaralı
YEREL

ADANA'DA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 24 YARALI
Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISI
Necdet Ünüvar'dan şehit ikizlerin ailesine anlamlı ziyaret
YEREL

NECDET ÜNÜVAR'DAN ŞEHİT İKİZLERİN AİLESİNE ANLAMLI ZİYARET
Evinde &quot;devlet sırrı&quot; evrakla gözaltına alınan avukat
YEREL

EVİNDE "DEVLET SIRRI" EVRAKLA GÖZALTINA ALINAN AVUKAT
Başkan Çetin: &quot;Çukurova narenciye cenneti oldu&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇETİN: "ÇUKUROVA NARENCİYE CENNETİ OLDU"
Adana'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Çukurova'ya &quot;Uluslararası Tenis Akademisi&quot;
YEREL

ÇUKUROVA'YA "ULUSLARARASI TENİS AKADEMİSİ"
Başkan Vekili Akyürek: &quot;Devletten ve milletten yana tarafız&quot;
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ AKYÜREK: "DEVLETTEN VE MİLLETTEN YANA TARAFIZ"
&quot;Üzerimizde denenmeyen silah kalmadı&quot;
YEREL

"ÜZERİMİZDE DENENMEYEN SİLAH KALMADI"
MHP'li Varlı: &quot;Mutlaka sandığa gidelim, tercih hakkımızı kullanalım&quot;
YEREL

MHP'Lİ VARLI: "MUTLAKA SANDIĞA GİDELİM, TERCİH HAKKIMIZI KULLANALIM"
Yüreğir'de Büyük Çiftçi Buluşması
YEREL

YÜREĞİR'DE BÜYÜK ÇİFTÇİ BULUŞMASI
Başkan Sözlü: &quot;Portakal Çiçeği Karnavalı Adana'ya çok yakıştı&quot;
YEREL

BAŞKAN SÖZLÜ: "PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI ADANA'YA ÇOK YAKIŞTI"
ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması
YEREL

ABD'NİN SURİYE'DE REJİME AİT HAVA ÜSSÜNÜ VURMASI
Adana'daki cinayet
YEREL

ADANA'DAKİ CİNAYET
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: &quot;Bu son saldırı, bu son katliam bardağı taşırmıştır ve bu gerçekleşen askeri harekatı, Esed rejimine verilen bu cevabı biz Esed'in katliamlarına dönük bir kararlılık olarak okumak isteriz. Umarız ki bu sadece noktasal bir tutum değildir. Bunun sistematik hale gelmesi ve Esed rejiminin halkını katleden bu uygulamalardan vazgeçirilmesi, caydırılması yönünde bir plan bunu izler.&quot;
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK: "BU SON SALDIRI, BU SON KATLİAM BARDAĞI TAŞIRMIŞTIR VE BU GERÇEKLEŞEN ASKERİ HAREKATI, ESED REJİMİNE VERİLEN BU CEVABI BİZ ESED'İN KATLİAMLARINA DÖNÜK BİR KARARLILIK OLARAK OKUMAK İSTERİZ. UMARIZ Kİ BU SADECE NOKTASAL BİR TUTUM DEĞİLDİR. BUNUN SİSTEMATİK HALE GELMESİ VE ESED REJİMİNİN HALKINI KATLEDEN BU UYGULAMALARDAN VAZGEÇİRİLMESİ, CAYDIRILMASI YÖNÜNDE BİR PLAN BUNU İZLER."
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: &quot;Bugün ortaya koyulan en azından bu kararlılık, bu askeri kararlılık ciddi bir mesajdır ve bu askeri kararlılıktan dolayı diğer ülkelerin bu askeri harekatı suçlamak gibi bir yaklaşımları kabul edilemez. Çünkü bu askeri harekatın, bu kararlılığın sebebi Esed rejiminin ortaya koyduğu katliamdır.&quot;
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÖMER ÇELİK: "BUGÜN ORTAYA KOYULAN EN AZINDAN BU KARARLILIK, BU ASKERİ KARARLILIK CİDDİ BİR MESAJDIR VE BU ASKERİ KARARLILIKTAN DOLAYI DİĞER ÜLKELERİN BU ASKERİ HAREKATI SUÇLAMAK GİBİ BİR YAKLAŞIMLARI KABUL EDİLEMEZ. ÇÜNKÜ BU ASKERİ HAREKATIN, BU KARARLILIĞIN SEBEBİ ESED REJİMİNİN ORTAYA KOYDUĞU KATLİAMDIR."
TEMA'dan &quot;Tohumlar Toprağını Arıyor&quot; projesi
YEREL

TEMA'DAN "TOHUMLAR TOPRAĞINI ARIYOR" PROJESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

'BU SABAH BÖYLE UYANDIM'

 1
  • 2 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!
  • 3 Mustafa Sandal'ın eşi sosyal medyayı salladı
  • 4 Kıvanç'ın 98 model arabası