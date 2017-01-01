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Rize'de öğrenciler ve öğretmenler tezhip kursunda buluşuyor



(Fotoğraflı)



Kubilay Ateş

RİZE (İHA) - Rize'de liseli öğrenciler ve öğretmenler dersten sonra bir araya gelerek, tezhip sanatını öğrenmek için çalışmalar yapıyor.

Çayeli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri haftanın iki günü okuldaki derslerinin ardından bir araya gelip tezhip sanatı çalışmaları yapıyor. Halk Eğitim Merkezi tarafından başlatılan kursa ilçedeki diğer okullardan da öğrenci ve öğretmen katılıyor. 4 ay önce başlayan kursta öğretmen ve öğrenciler farklı figürler ile eserlerini yılsonu sergisine hazırlıyor.

Çayeli Halk Eğitim Merkezi tarafından kursiyerleri çalıştıran eğitmen, "Okuldan sonra çalışmalara başlıyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. Yaklaşık 4 aydan beri devam ediyor kursumuz. Öğretmen ve öğrencilerimiz ile çalışmalarımıza başladık ve inşallah yılsonu sergimizde yapmış olduğumuz ürünleri sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

(KA-OK-Y)



08.04.2017 09:49:20 TSI

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