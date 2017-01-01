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Alışveriş merkezinde karnaval coşkusu



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Optimum Alışveriş Merkezi'nde bulunan birçok mağaza, bu yıl 5.'si düzenlenen "Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" kapsamında ziyaretçilerini özel indirimlerle karşılıyor.

Sokaklarını portakal çiçeği kokusunun sardığı kentte her yıl gerçekleştirilen "Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından eğlence tutkunlarını ağırlıyor. Yıl boyu süren eğlenceli aktiviteleriyle kentin sosyal hayatına renk katan alışveriş merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da karnavala özel indirimlerle ziyaretçilerinin karnaval neşesine ortak oluyor.

OptimumAVM'nin marka karmasında yer alan birçok mağaza, karnavala özel ekstra indirimler uyguluyor.Türkiye'de erkek giyiminin öncü markalarından Kiğılı, misafirlerini portakal çiçeği rengindeki süslemeleri ile karşılarken, 8-9 Nisan tarihlerinde yapılacak alışverişlerde ekstra yüzde 10 indirim fırsatı sunuyor.

(ELF-Y)



08.04.2017 09:51:27 TSI

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