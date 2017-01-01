Başkan Yemenici esnafın talebine kayıtsız kalmadı
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Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici Mobilyacılar sitesi esnafının çevre kirliliği şikayetine kayıtsız kalmadı.
Mobilyacılar sitesi esnafının talebi üzerine Başkan Yemenici, anında temizlik işleri ekiplerini mobilyacılar sitesine yönlendirerek esnafın talebini anında karşıladı.
Temizlik işleri ekipleri, çevre temizliği ve moloz kaldırma çalışmaları yaparak Mobilyacılar sitesini tertemiz yaptı.
(TT-İÇ)
08.04.2017 09:56:30 TSI
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