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Başkan Keleş'ten polis bayramı mesajı



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, "10 Nisan Polis Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak teşkilatın 172'inci yıldönümünü kutladı.

Başkan Mehmet Keleş mesajında özetle şu görüşlere yer verdi; "Türk Polis Teşkilatı; ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma ve kollama, halkımızın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme hususunda çok büyük bir özveriyle gece gündüz demeden başarılı bir şekilde 172 yıldır çalışmaktadır. 10 Nisan, "Polis Günü", Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Son dönemde ülkemizde hain saldırılar gerçekleştiren terör örgütlerine karşı misliyle karşılık veren polis teşkilatımız, vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak amacıyla canı pahasına mücadele ediyor. Ülkemizi etkisi altına almak isteyen hain terör örgütlerine karşı yıllarca istikrarlı şekilde görevini ifa eden teşkilatımız şehirlerde ailemizin, çocuklarımızın güvenliğinin teminatı olmaya devam edecektir. 172 yıldır ülkemizin emniyeti, huzur ve refahı için canla başla çalışan polis teşkilatımızın gününü en kalbi duygularımla kutlarım."

(TT-İÇ)



08.04.2017 09:57:35 TSI

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