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Fikri Asım'dan Kutlu Doğum programı



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Fikri Asım Fikir ve Düşünce Hareketi Derneği Van Şube Başkanlığı tarafından, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında bir konferans düzenledi.

Van-Şişli Öğretmenevinde düzenlenen programa Fikr-i Asım Derneği Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Vural Özagdaş ve Osman Nuri Gülaçar ve üyeler katıldı. İlahi dinletisi ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Fikri Asım Derneği Van Şube Başkanı Şaban Gündüz, Hz. Muhammed'in insanlar içinden seçilmiş insanlara karşı çok şefkatli ve merhametli bir Peygamberdir. Bundan bin 400 yıl önce insanlık cahiliye devrini yaşıyordu. İnsanlar hak adalet dürüstlük gibi kavramları unutmuş, güçlü zayıfı eziyor, kız çocuğuna sahip olmak utanç vesilesiydi. 23 yıllık Peygamberlik hayatında bir karıncayı bile incitmeyen Hz. Peygamber, tüm bu olanlara karşı insanlığı aydınlığa kavuşturmuştur" dedi.

Fikri Asım Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Vural Özağdaş ise, "Derneğimiz 17 aylık kısa bir sürede hiçbir kamu ve kurumu arkasına almadan 21 ülke, 70 il ve 324 ilçede bugün olduğu gibi devlet aşığı Cumhurbaşkanı sevdalısı olarak yoluna devam etmektedir. Bizler fikir kulübüyüz. STK üyelerimizin referandum süresince son güne kadar kapı kapı çalışma yapacağından şüphe duymamaktayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan Osman Nuri Gülaçar, Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra katılımcılara, Hz. Peygamber ve İslamiyet'ten bilgiler aktardı. Özellikle evlat yetiştirme noktasında sık sık annelere tavsiyelerde bulunan Gülaçar, "Eğer Müslüman isek; başkasının peşinden, gâvurların ardından gidemem, gitmemeliyim. Benim bir inancım, bir imanım var. Avrupa'ya insanlık götüren bir medeniyetim var" dedi.

Konuşmalarında sık sık sahabe hayatlarından kesitler anlatan Gülaçar, "Toplumu inşa etmek durumundayız. Bu toplumu inşa etmek gayret ister, çaba ister. Şu topraklarda İslam'ın yeniden dirilişini; İslam'ın dirilişini diyorum amma aslında diriliş bizim dirilişimiz, bizim varoluşumuzdur. Dolayısıyla kardeşler Allah'ın izniyle kaldığımız yerden bayrağı alıp devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(ATL-ŞAK-Y)



08.04.2017 09:59:02 TSI

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