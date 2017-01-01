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Milletvekili Balta: "16 Nisan'da yalancının mumunu milletimiz söndürecek"



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TRABZON (İHA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, referandum çalışmalarını Ortahisar ilçesinde sürdürdü.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Ortahisar ilçesindeki Yenicuma mahallesinde esnaflarla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Balta, "Ağzı olan konuşuyor derler diye bir söz vardır. Biri çıkıp evet diyenleri İzmir'de denize dökmekten bahsediyor, öteki çıkıyor 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyor. Biri Trabzon'da polis memuruna hakaret eder. Yalan çuvalını doldurmuşlar. Çıkartıp çıkartıp kullanıyorlar. İşte bu kadar kontrolü kaybetmişler. Ne söylediklerinin, ne yaptıklarının farkında değiller. Ama olsun yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 16 Nisan'da bu mumu milletimiz söndürecek. Biz milletimize gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Biz size olmayan şeyleri değil gerçekleri anlatıyoruz. Birileri sırf halkın aklını çelmek için yalanlara ve iftiralara başvururken biz sadece ve sadece gerçekleri konuşuyoruz. Biz AK Parti'ye, Milletvekillerine, Belediye Başkanlarına oy istemiyoruz. Biz bu milletin faydasına bir şey istiyoruz. 16 Nisan, ülkemiz için bir dönüm noktasıdır" dedi.

Milletvekili Balta, akşam saatlerinde de AK Parti Aydınlıkevler Mahalle Başkanlığı yeni hizmet lokalinin açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Balta, "Özellikle vatandaşlarımızın merak ettiği soruların yanıtını bulması bizim açımızdan son derece büyük önem arz ediyor. Her gittiğimiz yerde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatıyoruz. Özellikle rejim konusunda çok fazla soru geliyor. Rejimle ilgili hiç kimsenin kaygılanmasın. Söz konusu olan rejim değil sistem değişikliğidir. Amacımız hantal olan sistemin aktif hale getirilmesidir. Bu süreci hayır cephesi yalan yanlış cümlelerle sulandırmaya çalışıyor. Evet dersek tek adamlık olur diyorlar. Yeni sistemin Türkiye'nin omzundaki yükleri, ayağındaki prangaları atarak çok daha hızlı koşmasını sağlayacak. Devletin zirvesindeki artık iki başlılık bu sistemle son bulacak. Yetkiler böyle ikili değil, bir otorite altında toplanırsa o zaman bu ülkenin güçlenmesi daha da kolay olur. Buna tek adamlık diyorlar. İyi güzel de bu tek adamlık mı? Hatta hızını alamayan bu diktatörlük diyor. Diktatör silah zoruyla gelir. Zalimdir. Koltuğa oturur, millete zulmeder. Ölünceye kadar da orada kalır. Peki, hangi diktatör beni iki defa seçin daha fazla seçmeyin der? Bu sistemde evet dersek iki kere seçilecek üçüncüsü yok. Ne derlerseler desinler. Hangi yalanı söylerseler söylesinler. Halkımızın tercihi, rabbimizin takdiriyle daha güçlü bir Türkiye'nin devamı için evet olacaktır" ifadelerini kullandı.

(OK-ÖS-Y)



08.04.2017 10:01:40 TSI

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