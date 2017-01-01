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Köyüne dönen gençlere Genç Çiftçi Projesinden 30 bin lira



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda Girişimci, Güvenilir, Güçlü, Gönüllü ve Genç (5G) Çiftçi Projeleri Kırsal Kalkınma Desteği Bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulsetter Bayram gerçekleştirdi. Bayram, "2016 yılında başlatılan Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi uygulaması 31 Mart tarihi itibariyle tebliğ yayınlandı. Bakanlar Kurulu Kararı gereği 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30 bin TL hibe verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programına 2017 yılında da devam edilecek. Özellikle siz değerli girişimci kardeşlerimden geçen yıl yoğun bir katılım vardı. Bu yıl da yoğun bir katılım var. İlginizden ve katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İl Müdürlüğü olarak tarımın geliştirilebilmesi için çalıştıklarını belirten Bayram, "Tarımın geliştirilebilmesi için desteklerimiz büyük öneme sahip. Bunlardan bir tanesi de bugün anlatacağımız destekleme uygulaması. Genç çiftçilerimize 30 bin TL hibe desteği verilecek. Yalnız destekleme nakit olarak yapılmıyor. Projeniz kapsamında yaptıklarınızı faturalandırıyorsunuz. Biz bunun ödemesini yapıyoruz. Bu yıl da bu şekilde uygulanacak. Müracaatlarımız 7 Nisan Cuma günü başladı. Bugün ilk müracaat günü. Başvuracak arkadaşlarımızın internetten basit formlar var. Onları doldurmaları gerekiyor. Başvuru yapmak çok basit. Son müracaat tarihi 5 Mayıs'tır. Müracaat edenler arasında bilgisayarın yapacağı puanlama ile genç çiftçilerimiz tespit edilecek. Daha sonra sözleşme imzalayıp uygulamaya koyuyor. Bu uygulamalar bizim en önemli desteklerimizden bir tanesi. İnşallah ilimize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

(AY-İÇ)



08.04.2017 10:02:54 TSI

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