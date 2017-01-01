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Emniyet teşkilatından Bartın Valisi Dirim'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu ve emniyet personeli Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü kapsamında, Bartın Valisi Nusret Dirim'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Vali Dirim'e çiçek takdim eden İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, ayrıca Emniyet Müdürlüğü tarafından kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Vali Dirim, "Vatandaşlarımızın, can ve mal emniyetinin korunmasında, huzur ve güven ortamının tesis etme ve suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme hususunda mesai mefhumu gözetmeden, büyük bir özveriyle görev yapan tüm emniyet teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftasını kutluyor, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(AY-İÇ)



08.04.2017 10:07:56 TSI

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