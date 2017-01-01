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Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü tarihi binada



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü Hizmet Binasının açılışını gerçekleştirildi.

Hamam Sokak'ta eski Kültür Merkezi binasında hizmetlerini sürdürecek olan müdürlüğün açılışı programına Bartın Valisi Nusret Dirim, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10.Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, daire müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.



'Çok önemli olan bir müdürlük'

Törende konuşan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, "Doğa Koruma Milli Parkların Bölge Müdürlüğümüze bağlı Küre Dağları Milli Parklar Müdürlüğümüz daha önce Valiliğimiz binasında birkaç odadan ibaret hizmet vermekteydi. Burası yetersizdi. Açıkçası müdürlüğümüze yakışmıyordu. Müdürlüğümüz, milletimiz için çok önemli olan bir müdürlüktür. Milli parkımız da kaynak değerleriyle, mağaralarıyla, şelaleleriyle çok büyük bir tabiat turizmi adına çok önemli zenginliği olan bir milli parkımızdır. Bu dünyada da önemli bir park olarak biliniyor. Dünyada korunacak 100 parklardan bir tanesi. Türkiye'de de 9 tane korunacak sıcak noktalardan bir tanesi. Aynı zamanda Pan Parks sertifikası almış bir milli parkımız. Geniş bir alana da sahiptir. Bu büyük zenginlikleri olan bir milli parkımızdır. Böyle bir milli parkımızın yönetiminin hizmet verecek olan yerinde güzel olması gerekiyordu. Başta Sayın Valimiz olmak üzere milletvekilimiz, belediye başkanımız ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Böyle muhteşem bir hizmet binasına kavuşmuş durumdayız. Bina Milli Parkımızın doğasına, kültürüne, tarihine çok uyan yakışan bir bina oldu. Onun için minnettarız" dedi.

Vali Nusret Dirim ise konuşmasında "Burası gerçekten onlar için güzel bir mekan oldu. Burada huzur içerisinde bölgeye hizmet etmenizi diliyorum. Buranın hiçbir sorunu yok, hazineye ait bir binadır. Belki ilerde büyüyeceksiniz, yetmeyecektir o zamanda başka bir yer bulunur ya da yapılır. Ama şu an için size uzun süre idare eder. Ayrıca bölgemizin çok büyük bir hazinesi küre dağları. Bu hazineyi keşfedenler olacaktır. Biz o güne kadar buraları hırpalamadan çok yağmalanmadan olduğu şekilde koruyarak ileriki nesillere taşıyabilirsek ülkemiz için güzel bir şey yapmış oluruz. Biz aynı zamanda o bölgede kayak merkezi oluşturalım istiyoruz. Dağ turizmine kış mevsimine katalım istiyoruz. En azından pistlerini yapalım, günü birlik konaklamalarını yapalım. Bartınımız o anlamda merkez olsun. Bir tane de Bartın'da olsun. Bunlar çok pahalı veya lüks şeyler değil. Belki 10 yıl önce kayak merkezini bir lüks olarak kabul ediyordu. Ama şimdi herkesin yapabileceği bir spordur. Artık bölgemizde de olabileceğini değerlendiriyoruz. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(AY-RFK-Y)



08.04.2017 10:08:45 TSI

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