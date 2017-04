YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AIESEC Gaziantep kongresi

AIESEC Gaziantep kongresi

- Sanko Holding Basın-Yayın Müdürü Cengiz Halil Çiçek:

- "Hangi işi yaparsanız yapın, etkin iletişim kurmalısınız"

- "Zirvedeyim diye sevinmeyin. bir adım sonrası iniştir"

- "Gücünüzü kendinizden alın, dik durun ama diklenmeyin"

- "Gözlemleyerek, yetkin olanlara danışarak kararlar alın"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - SANKO Holding Basın-Yayın Müdürü Cengiz Halil Çiçek, iletişimin günümüzde her alanda başarıya giden yolun en etkili aracı olduğunu belirterek, "Hangi işi yaparsanız yapın, etkin iletişim kurmalısınız. İletişim ayağı olmayan organizasyonun başarı şansı yoktur" dedi.

Cengiz Halil Çiçek, AIESEC Gaziantep Kongresi'nde üniversite öğrencileri ile iletişimin önemi ve gerekliliği üzerine söyleşi yaparak, organizasyon şemalarında iletişim birimine üst sıralarda yer veren kuruluşların başarıya daha yakın olduklarını söyledi. Yerel gazetede basın mesleğine başladığını, Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü olarak görev yaparken emekli olduğunu ve 14 yıldan beri de SANKO Holding Basın-Yayın Müdürlüğü görevini yürüttüğüne ifade etti. Çiçek, "Gazeteci kamuoyu ile devlet arasında köprüdür. Bu özelliği nedeniyle hata yapma özgürlüğü yoktur. Şunu da ifade etmek istiyorum, gazetecilik asla kendini üstün görme mesleği değildir. Gazeteci duymayanın kulağı, görmeyenin gözü, konuşamayanın dilidir. Hukuka saygılı ve vicdan sahibiyse, kutsal bir görevi yerine getirmektedir" dedi.

"Zirve inişin başlangıcıdır"

Zirvede tutunmanın zirveye çıkmaktan daha zor olduğunun altını çizen Çiçek, "Mezun olduktan sonra hepiniz değişik mesleklerde başarılı olmak için mücadele vereceksiniz. Başarılı olduğunuzda sakın zirvedeyim diye sevinmeyin. Çünkü bir adım sonrası iniştir. Zirve bir anlamda inişin başlangıcıdır'' diye konuştu.

Yanlış yapmaktan korkanın risk alamayacağını, riski alamayanların ise başarılı olamayacağına dikkati çeken Çiçek, ''İcraat hata doğurur. 'Ben hiç hata yapmadım' diyenin hiçbir icraatı yok demektir. Bu övünülecek bir durum değil'' ifadelerini kullandı.

Öğrencilere, "Herkesle iyi ilişkiler kurun. En azından kötü olmaktan kaçının. Gücünüzü başkalarından değil, kendinizden alın" diye seslenen Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dik durun ama diklenmeyin. Tutarlı ve ilkeli olun. Çalışma hayatına başladığımda gücümün yetmediği hiçbir şeye talip olamamayı, gücümün yettiği şeylerde ise kimseye boyun eğmemeyi ilke edindim. Bu beni bağımsız ve güçlü kıldı. Sorumluluklarınızı bilin. Her birimizin yerdeki taşa, ağaca, dalındaki kuşa, dereden akan suya, tanıdığımız ya da tanımadığımız her insana karşı sorumluluğumuz var. Hiçbir konuda 'bana ne' deme hakkına ve özgürlüğüne sahip değilsiniz. Yanlışınızda 'keşke' demekten çekinmeyin, keşke demekle kendinizi sorgular, daha iyiye adım atarsınız. Keşke diyebiliyorsanız açılım sağlarsınız, farkında olduğunuzu gösterirsiniz. Hata yapmaktan, keşke demekten korkarsanız, kendinizi koza içerisine saklarsınız, fasit daire içerisinde dönüp durursunuz. Önemli kararlar öncesinde mutlaka yetkinliğine güvendiğiniz kişilere danışın. Gözlemleyerek, yetkin olanlara danışarak kararlar alın. Danışmak yetersizlik değil, aksine daha iyisine atılan adımdır. Önemli konularda yetkin olanlarla istişarede bulunmaya özen gösterdim, hala danışarak yol alırım. Hiç kimsenin aklını, zekasını, kıyafetini, yaşını ve görevini küçümsemeyin. Karşınızdakinin sizde olmayan en az bir artısının bulunduğunu düşünün. Yeter ki herkesten, her ortamdan yararlanmak için algınızı açık tutun. Karşınızdakinin eğitimi ya da işi ne olursa olsun, algınızı açık tutarsanız öğreneceğiniz bir kelime dahi sizi farklı kılabilir."

Başarının ve mutluluğun sırrı

Üniversite eğitimini tamamlamakla işin bitmediğini, öğrenciler açısından asıl zorluğun diploma aldıkları gün başlayacağına işaret eden Çiçek, "İş hayatı acımasız. Üniversiteden mezun olan herkesin bırakın istediği işi bulma, iş bulma şansı dahi maalesef yok. İşe başlamanız seçildiğiniz anlamına gelir. Bunun kıymetini bilin. İş hayatında başarılı olmak için sizden yukarıda olanlara bakın, oralara nasıl ve hangi süreçlerden geçerek geldiklerini öğrenmeye ve onları aşmaya çalışın. Başarıda bu gözlemin ne kadar etkin olduğunu başardığınızda anlayacaksınız. Ancak, başarı her zaman mutluluk anlamına gelmez. Hep başarıya odaklanmak bir anlamda mutluluktan uzaklaşmanıza yol açabilir. Hiç kimseye kendinizi kandırın diyemem ama sahip olduklarınıza sahip olamayanları görmek, sahip olduklarınızın kıymetini bilmek sizleri mutlu edecektir. Mutluluk başarının anahtarıdır. Elbette başarı mutluluğu tetikler ama mutluluğun başarı üzerindeki etkisi çok daha önemlidir. AIESEC Topluluğu olarak sizler başarı yolunda çok önemli adım atmışsınız. Mezuniyet sonrasında da sivil toplum kuruluşlarında görev almaya azami özen gösteriniz. Paylaşmak mutluluktur. Sivil toplum kuruluşları paylaşmanın ve sosyalleşmenin en güzel yaşandığı ortamlardır. Sadece kendiniz için yaşayarak var olamazsınız. Sivil toplum kuruluşlarında görev alarak topluma yararlı bireyler haline gelebilirsiniz. Paylaştıkça sosyalleşir ve topluma değer katarsınız" diye konuştu.

08.04.2017 10:09:23 TSI

