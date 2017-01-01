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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis'te, Kanser Haftası Kapsamında etkinliği

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:02
Kilis'te, Kanser Haftası Kapsamında etkinliği
Kilis'te, Kanser Haftası Kapsamında etkinliği

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Kanser Haftası Kapsamında Kilis Devlet Hastanesinde açılan stantta kanser hastalığı İle ilgili halkı bilgilendirme çalışması yapıldı.
İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani, vatandaşları KETEM'de davet ettiklerini ifade ederek, "Hem birey hem toplum açısından bakıldığında son derece önemli bir sorun olan kanser konusunda yapılabilecekler hakkında farkındalık oluşturmak ve özellikle kanserden korunma ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Kanser Haftası olarak kabul edildi. Kanser ve Kanser Taramaları konusunda farkındalık ve tarama faaliyetlerimiz devam edecektir. Yapılan bu tarama hizmetleri ücretsizdir. Ayrıca Kilis''te, kanser ile mücadele konusunda halkı bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır" dedi.
(MAD-SD-Y)

08.04.2017 10:10:23 TSI
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