YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Model uçak gençlerde merak konusu oldu

Model uçak gençlerde merak konusu oldu



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - 'İstikbal Göklerdedir' diyen bir grup Akçakocalı model uçak meraklısı, Edilli sahillerinde hafta sonları uçuş gerçekleştiriyor.

Yerel yönetimlerin imkan sağlaması halinde çok iyi şeyler yapabileceklerini söyleyen gençler, yetkililerden ilgi bekliyor.

Akçakoca'da sayıları her geçen gün artan amatör model uçak meraklıları hafta sonlarını boş geçirmiyor. Hafta sonları Edilli plajında buluşan uçuş meraklıları, kendi geliştirdikleri uçakları burada deniyor.

Cağdaş Kazancı'nın girişimleri başlayan Berkan Apaydın, Can Emir Şahin, İlker Aksoy gibi meraklı gençlerin başlattığı uçuşlara ilgi her geçen gün artıyor.

Model uçak pisti ihtiyaçlarının giderilmesi halinde, uçak şenlikleri ve çeşitli yarışmalar düzenleyeceklerini söyleyen model uçak tutkunları, pist için yetkililerden destek bekliyor. Amatör model uçak sporcularından ve İnsansız hava aracı uçuş lisansına sahip olduğunu söyleyen Çağdaş Kazancı, model uçakçılığın bir aşk olduğunu belirterek, "Bu işe hobiyle başladık. 15 yıldır bu işin içindeyim. İnsansız hava aracı uçuş lisansına sahibim. Tamamen kendi imkânlarımızla başladık. Hava araçlarını kullanabilmek için bilgisayar ortamında simülasyon eğitimi alan kişinin bilir kişi gözetiminde ilk uçuşlarını yapılıyor. Bu eğitimi almak isteyenlere ücretsiz gönüllü olarak yardım ediyoruz ve 1 ay içerisinde model uçak uçurmaya başlayabiliyor'' dedi.

Yaptıkları işin uçma meraklısı olan insanlarla bir araya gelmek olduğunu söyleyen Kazancı, "Ereğli ve Alaplı ilçelerinde bizim gibi meraklılarla buluşarak kendi geliştirdiğimiz uçakları uçuyoruz. İnsanın kendi yaptığı model uçağı uçurması büyük zevk. İçindeki uçma aşkını dışarı yansıtmak isteyen arkadaşlara yardımcı olmaya hazırız" diye konuştu.

Bu hobiyi insanlarla paylaşmak ve bu spora gönül verenleri bir çatı altında toplamak için yerel yönetimlerin mutlaka destek vermesi gerekir diyen Çağdaş Kazancı, Alaplı belediyesinin kendileri gibi uçuş meraklısı olanlara yer tahsis ettiğini söyledi. Kendilerine 20 metre eninde, 100 metre boyunda bir pistin yapılması halinde gençleri bu hobinin içine çekebileceklerini söyleyen Kazancı, kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

(TT-İÇ)



08.04.2017 10:10:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER