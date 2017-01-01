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Başkan Uysal, Serik'te



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "16 Nisan'ı milletinin ortak aklıyla aşacağımıza inanıyorum" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Serik İlçe Başkanlığının davetlisi olarak bulunduğu Serik'in Gebiz, Abdurrahmanlar, Töngüşlü, Dikmen Mahalleri'nde vatandaşlarla biraraya geldi.

Gebiz Merkez Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından Mahalle Muhtarı Muharrem Aktaş'ın kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Uysal, Muratpaşa'da son 3 yılda hiç kimseyi ötekileştirmeyen, başkası haline getirmeyen bir belediyeciliği hayata geçirdiklerini söyledi. Türkiye'nin her yanında kamu hizmetinin böylesi bir anlayışa sahip olması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, "Vatandaşlarımızın titiz bir şekilde 'Paramı nereye harcadın?' diye sorması kamu yöneticilerinin de bunun hesabını tüm şeffaflığıyla verebilmesi lazım. Türkiye'miz bu minval üzere yönetilse iyi olmaz mı? Vergimizi verdiğimizde her kuruş mahallemize hizmet olarak dönece iyi olmaz mı? Ama ne yazık ki bu zeminleri kaybettik" dedi.



"Coğrafyamızda Türkiye'den daha ileri bir ülke var mı"

Başkan Uysal, bir soru üzerine 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uysal, Türkiye'nin son 15 yıla kadar koalisyon hükümetleriyle yönetildiğini belirterek, "Osmanlı'nın hakim olduğu coğrafyayı düşünün, bu kültür içinden çıkmış Türkiye'den daha ileri, daha demokrat, daha itibari yüksek bir ülke var mı? Burada demokrasi var, Atatürk Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti, insanın insan olduğu yer. Bütün dertlerimize rağmen hepsinin önüne geçmişiz. Şimdi onların mı bize benzemesi gerekiyor bizim mi onlara" diye konuştu.

Başkan Uysal, önerildiği şekliyle cumhurbaşkanının aynı zamanda parti başkanı olmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu değerler açısından da uygun olmadığını söyledi.

Başkan Uysal şöyle konuştu:

"O hakem, kimsenin oyunun kuralarını bozmamasını sağlayacak. Millete teklif dahi edilmemesi, önüne getirilmemesi gereken şeyler şimdi oya sunuluyor. Hepimiz, bu memleketin geleceğine umut bağlıyoruz. 16 Nisan'ı özgür irademizle, milletinin ortak aklıyla aşacağımıza inanıyorum."

(SÇ-SÇ-Y)



08.04.2017 10:15:18 TSI

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