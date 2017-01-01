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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer, gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:12
AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer, gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor
AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer, gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, referandum çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.
AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yürütme ve yönetim kurulu, belediye meclis üyeleri ve mahalle temsilcileriyle referandum çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Köy, mahalle demeden dolaşan Gezer, gittiği her yerde 16 Nisan referandumunu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak güçlü bir Türkiye için herkesin mutlaka sandığa gitmesi gerektiğini söylüyor. 16 Nisan'ın sıradan bir seçim olmadığını dile getiren Gezer, "Bu sıradan bir seçim değil, ülkenin kaderini belirleyecek kadar önemli bir meseledir. Bu bir parti işi değil memleket işidir. 16 Nisan referandumu Türkiye için önemli bir virajdır. Bu virajı iyi geçmemiz durumunda Türkiye bölgesinde ve dünyada güçlenen bir ülke olacaktır. Yarınlarımızı garantiye almak için mutlaka sandığa giderek evet oyu vermeliyiz. Türkiye artık mevcut sistem ile yürüyemez hale gelmiştir. Artık bu elbiseyi değiştirme vakti gelmiştir. Vakit 16 Nisan'dır. Hep birlikte güçlü bir Türkiye için sandığa gidip evet oyu vermeliyiz" dedi.
(İHA-AKK-Y)

08.04.2017 10:20:22 TSI
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