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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Erdoğan'dan Alpedo'ya teşekkür plaketi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:18
Erdoğan'dan Alpedo'ya teşekkür plaketi
Erdoğan'dan Alpedo'ya teşekkür plaketi

(Fotoğraflı)

Çağrı Solak
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğinde (KAMİMDER) Kahramanmaraş'ın tanınmış dondurma markalarından Alpedo ve Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğluna çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi hediye etti.
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş AK Parti Milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, belde belediye başkanları ve iş adamları ile KAMİMDER'de bir araya geldi.
Erdoğan, burada Alpedo ve Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu'na çalışmalarından dolayı ve Kervan Pastanesi Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu'nu yaptırmasından dolayı plaket hediye etti.
Bu plaketin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyleyen Kervancıoğlu, "Zamanın da bir okula gitmiştim ve o okulda öğrencilerin üst üste bir şekilde oturduğunu görünce canım yandı. Dışarı çıkıp kendimi sorgulamaya başladım. Kimsenin talebi olmadan bir tane İmam Hatip Ortaokulu yaptırmaya karar verdim. Burada eğitim gören öğrencilerimiz vatana millete ve dinine düşkün bir birey olarak yetişeceklerinden hiç şüphem yoktur. Sayın Bilal Erdoğan'dan böyle bir plaket almak benim için çok anlamlıdır. Rabbim hepimizi kendi yolundan ayırmasın" dedi.
(CGR-Y)

08.04.2017 10:25:45 TSI
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