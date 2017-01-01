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Vali'den 10 Nisan mesajı



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Özefe Mesajında, ''Kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması, faillerin adalete teslim edilmesi gibi görevlerinde vatandaşlarımızla omuz omuza hizmet veren Emniyet güçlerimiz, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için kendi canlarını ortaya koyarak, anayasa ve yasalara sadakatle, hukuka bağlılıktan ayrılmadan, üstün bir vazife anlayışıyla, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve refah içinde yaşaması için gece-gündüz fedakârca görevlerini ifa etmektedirler.

Türk Polis Teşkilatı, ülkede iç huzur, güven ve istikrar ortamının korunmasındaki en büyük güvencedir.

172 yıllık bilgi ve deneyimiyle büyük başarılara imza atan Polis Teşkilatı, vatandaşlarımızın çekinmeden, korkmadan başvurabileceği bir güven ve huzur kapısıdır.

Kahraman Türk Polisi, devletinin ve milletinin değerlerine yürekten bağlı kalarak, 15 Temmuz şenaatine karşı devletinin ve milletinin bekası için bu uğurda hiç tereddüt etmeden canını feda etmekten çekinmemiştir. Devletimiz, aziz milletimiz, istiklalimiz ve demokrasimiz için mücadele vermiştir.

Bu vesileyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 172. Kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum.'' şeklinde konuştu.

(OY-AT-Y)



08.04.2017 10:30:36 TSI

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