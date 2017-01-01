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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Rektör Alma, Üniversite Camisinde incelemelerde bulundu

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:23
Rektör Alma, Üniversite Camisinde incelemelerde bulundu
Rektör Alma, Üniversite Camisinde incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

IĞDIR (İHA) - Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Suveren Kampüsünde bulunan Üniversite Camisinde incelemelerde bulundu.
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Genel Sekreter Bünyam Şentürk, Rektör Danışmanı Okt. Dinçer Öztürk, Özel Kalem müdürü Bilal Uludağ, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İbrahim Kabalak ile Suveren Kampüsünde inşaatı büyük ölçüde tamamlanan Üniversite Camisinde incelemelerde bulundu.
Camii inşaatını gezen Rektör Alma, İnşaatın müteahhidinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektör Alma, yapımı büyük oranda tamamlanan caminin Ramazan ayına kadar faaliyete gireceğini belirtti.
(ET-AT-Y)

08.04.2017 10:31:08 TSI
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