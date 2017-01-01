08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İvrindi' de okuma saatleri devam ediyor

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:25
İvrindi' de okuma saatleri devam ediyor
İvrindi' de okuma saatleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, BENGİ projesi kapsamındaki okuma saati etkinlikleri tüm okullarda devam ediyor. İvrindi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Turan Kurt Ortaokulu´ndaki etkinliklere, Kaymakam Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Recai Baytar , İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel ve öğretmenler de eşlik etti.
Balıkesir'de eğitim kalitesinin artmasına katkıda bulunmak için Vali Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde başlatılan BENGİ projesi tüm ilçelere büyük hareket getirirken, İvrindi'de de etkinlik üzerine etkinlik yapılmaya başlandı. Kaymakam Server Sinanoğlu'nun öncülüğündeki ekip okulları gezerken, uygulama öğrenci ve velileri sevindirdi. Projenin eğitime çok olumlu katkılarının olduğunu anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel." Her yönü ile eğitime şekil veren BENGİ projesinin kısa zamanda yararları görülmeye başladı. Projenin, okul, ilçe ve il düzeyinde de bir farkındalık oluşturduğu gözlenmektedir. Etkinliklerimize Kaymakamız Server Sinanoğlu ve Belediye Başkanımız Recai Baytar'da katılmaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Kaymakam Server Sinanoğlu, okuma etkinliğinin sonunda öğretmen ve öğrencilerle söyleşide bulundu.
(FT-

08.04.2017 10:33:01 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bandırma'da Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı
YEREL

BANDIRMA'DA ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ AÇILDI
Sındırgı Yüreğil'e kapalı pazar yeri ve halı saha
YEREL

SINDIRGI YÜREĞİL'E KAPALI PAZAR YERİ VE HALI SAHA
Büyükşehirden hayvancılığa destek
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN HAYVANCILIĞA DESTEK
Ayvalık'ta Polis'ten Kaymakam Nazlı'ya anlamlı ziyaret
YEREL

AYVALIK'TA POLİS'TEN KAYMAKAM NAZLI'YA ANLAMLI ZİYARET
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarından ETO'ya ziyaret
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜROKRATLARINDAN ETO'YA ZİYARET
&quot;Evet&quot; için yoğun mesai sürüyor
YEREL

"EVET" İÇİN YOĞUN MESAİ SÜRÜYOR
Yaşar Sarıdemir pilav hayrı ile anıldı
YEREL

YAŞAR SARIDEMİR PİLAV HAYRI İLE ANILDI
Bu markette her şey bedava
YEREL

BU MARKETTE HER ŞEY BEDAVA
Burhaniye köylerine belediye eli değiyor
YEREL

BURHANİYE KÖYLERİNE BELEDİYE ELİ DEĞİYOR
Yazıcıoğlu'nun ismi ölümsüzleşecek
YEREL

YAZICIOĞLU'NUN İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞECEK
Vergi levhası olmayan araç satamayacak
YEREL

VERGİ LEVHASI OLMAYAN ARAÇ SATAMAYACAK
Altıeylül Ortaokulu madalyaya doymuyor
YEREL

ALTIEYLÜL ORTAOKULU MADALYAYA DOYMUYOR
MEB Genel Müdürü Yılmaz'dan Ayvalık İmam Hatip Ortaokulu'na ziyaret
YEREL

MEB GENEL MÜDÜRÜ YILMAZ'DAN AYVALIK İMAM HATİP ORTAOKULU'NA ZİYARET
Burhaniyeli öğrenciler kuşlar için yuva hazırladı
YEREL

BURHANİYELİ ÖĞRENCİLER KUŞLAR İÇİN YUVA HAZIRLADI
Ayvalık MEB'den Ayvalık'ın 'Fatma Annesi'ne doğum günü sürprizi
YEREL

AYVALIK MEB'DEN AYVALIK'IN 'FATMA ANNESİ'NE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

'BU SABAH BÖYLE UYANDIM'

 1
  • 2 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!
  • 3 Mustafa Sandal'ın eşi sosyal medyayı salladı
  • 4 Kıvanç'ın 98 model arabası