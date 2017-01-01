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Gürsu meydanları yaza hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Gürsu Belediyesi tarafından, Zafer Meydanı Atatürk Anıtı çevresinde yapılan çevre düzenlemeleriyle meydan yaza hazırlanıyor.

Gürsu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında, Zafer Meydanı, Atatürk Anıtı çevresinde başlatılan peyzaj ve ışıklandırma çalışmaları ile yeni vitrinine kavuşuyor Gürsu Belediyesi hizmet binası önündeki parkta da gerçekleştirilen çevre düzenlemelerinde, yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmaları yapılıyor.Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Baharın tazeliğini ilçemizdeki meydanlarda yaşatmak amacıyla çevre düzenlemelerimizi gerçekleştiriyoruz. İlçemizi, vatandaşlarımızın betonun soğukluğundan uzaklaştıracak güzelliklerle donatıyoruz" dedi.

(SD-İHS



08.04.2017 10:41:22 TSI

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