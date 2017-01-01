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Mustafa Savaş Aydınlıları mitinge davet ediyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Savaş, referandum çalışmaları esnasında halka hem 18 maddeyi anlatıyor hem mitinge davet ediyor.



AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Savaş, "Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın 10 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da Aydın'a gelerek İstasyon Meydanında halka hitap edecek. Vatandaşlarımıza hem 18 maddeyi anlatıyoruz hem mitinge davet ediyoruz. Başbakanımızı büyük bir coşkuyla şehrimizde misafir edeceğiz. Demokrasinin beşiği Aydın. Türkiye'de demokrasi meşalesini yakan, halkın adamı, demokrasi şehidi Merhum Adnan Menderes'i sahip çıkamayışının burukluğu içersindedir. Demokrasi şehri Aydın bu sefer 16 Nisan'da demokrasinin yanında olacaktır. Ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyan 16 Nisan referandumuna sayılı günler kala siyasi görüşü ne olursa olsun hiç fark etmeksizin coşkulu mitingimize tüm Aydın halkımızı bekliyoruz. İnşallah birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde bütün vatandaşlarımızı İstasyon Meydanı'na bekliyoruz" diye konuştu.

(MB-Y)



08.04.2017 10:43:22 TSI

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