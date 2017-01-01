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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyet eşliğinde spor yapıyorlar

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:37
Diyet eşliğinde spor yapıyorlar
Diyet eşliğinde spor yapıyorlar

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da otelciliğe yeni soluk kazandıran Liv Suit Hotel'de Fitness ve Vücut Geliştirme Salonu hizmete açıldı. Salonda hocalık yapan Vücut Geliştirme Şampiyonu Veysel Gülbahar "Misafirlerimizin isteği üzerine onlara özel diyet eşliğinde spor yapmalarına yardımcı olmaktayız" dedi.
Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde yeni vizyonu ve işletmesiyle hizmete açılan otelde yenilikler devam ediyor. Otel bünyesinde açılan Fitness ve Vücut Geliştirme Salonu'nda spora merak salanlar için hem fitness hemde vücut geliştirme hizmeti veriliyor. Salon hocalarından olan ve Rusya'da düzenlenen boks turnuvasında 2 madalya kazanan Veysel Gülbahar, "Rusya'da katıldığım 2 boks turnuvasında 2 madalya kazandım ve Endonezya'dan aldığım sertifika ile isteyen misafirlerimize profesyonel olarak masaj hizmeti sunmaktayım. Salonumuzda misafirlerimize ayrıca; boy uzatma, kilo alma, zayıflama, vücut sıkılaştırma, bel ağrılarını giderecek egzersizleri uygulamaktayım. Misafirlerimizin isteği üzerine onlara özel diyet eşliğinde spor yapmalarına yardımcı olmaktayım. Plates ve Wellness programları ile clasic stres atma programları uygulamaktayım. Uyguladığımız bu programlar sayesinde misafirlerimizde vücut germe, esnetme ve sıkılaşma konusunda iyi sonuçlar elde etmekteyiz" diye konuştu.
Vücut geliştirmenin yanı sıra kilo alma ve kilo verme konusunda da hizmetler verdiklerini belirten Gülbahar, "Vücut geliştirme kilo alma ve kilo verme sıkılaştırma plates, klasik masaj klasik, vücut üzerindeki klasik stres atma masajı almış olduğum eğitimle profesyonel olarak yapıyorum. Bel ağrılarına tedavi uygulayan fizik terapi sporu, kol ve bel ve ayak eklemlerine tedavi uygulama terapi sporu, 100 kilodan 70-74 kiloya düşürecek diyetli çalışma programı da uyguluyoruz" şeklinde konuştu.
Otel İşletmecisi ve Genel Müdürü Ferman Zaman otellerinin bütün odalarının suit olduğunu söyledi. Zaman, "64 suit oda olarak hizmet vermekteyiz. Gerek Diyarbakır halkı gerekse Diyarbakır'a gelen misafirlerimizi ağırlamak adına en kaliteli hizmeti sunacağız. Deneyimli ekibimizle müşterilerimize en iyi hizmet vermek için mücadele ediyoruz, müşteri memnuniyeti bizler için önem taşımaktadır. Konuklarımıza uzun süre hafızalarında kalacak anılar yaşatmak istiyoruz. İçten gelen bir misafirperverlik, içinde bulunduğumuz şehir ve kültürle yakın bağları olan yenilikçi konseptler ve özgün hizmetlerle, Diyarbakır'da fark oluşturan bir marka olacağız" dedi.
Öte yandan spor salonu bünyesinde SPA kaydı yapılırken, sauna ve hamam hizmeti de verildiği belirtildi. Her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında Türk Hamamı'nın bayanlara hizmet verdiği bildirildi.
(İHA-AKK-Y)

08.04.2017 10:44:50 TSI
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