08 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Dursun Murat Aydın'ın baba acısı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:37
Dursun Murat Aydın'ın baba acısı
Dursun Murat Aydın'ın baba acısı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - İhlas Haber Ajansı (İHA) Oltu muhabiri Dursun Murat Aydın'ın babası Zilfi Aydın (87) vefat etti.
İhlas Haber Ajansı Oltu Muhabiri Dursun Murat Aydın'ın babası Zilfi Aydın, tedavi gördüğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. Baba Aydın'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakiben Oltu Aslan Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.
(SK-AT-Y)

08.04.2017 10:44:54 TSI
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