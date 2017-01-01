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Başkan Yağcı, şampiyon takımın primlerini dağıttı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bileciksporlu oyunculara söz verdiği 10 bin TL'lik primi futbolculara dağıttı.

Bilecik 1. Amatör Ligde mücadele eden Bileciksporlu oyunculara geçtiğimiz Pazar günü oynadıkları 1308 Osmaneli Belediye Spor maçı sonrası namağlup şampiyonlukları ilan ettikleri gün 10 bin TL prim söz veren Başkan Yağcı, oyunculara tek, tek primlerini dağıttı. Şampiyon takımı ve teknik heyeti makamında ağırlayan Başkan Yağcı, futbolcuları şampiyonluklarınından dolayı tekrar tebrik etti. Yağcı, " Bilecik 1. Amatör ligi Şampiyon olarak tamamlayan Bilecikspor'umuzun Başkanı İsmail Cinoğlu Bey, Antrenörü Hasan Kol hocamız ve şampiyonluğun mimarları futbolcu kardeşlerimizi ağırladım. Şampiyonluk maçının ardından futbolcu kardeşlerimize söz verdiğimiz üzere primlerini takdim ettik. Bilecikspor'umuzun başkanı ve yönetim kurulunu, teknik ekibi ve futbolcularını ve muhteşem taraftarını bir kez daha canı gönülden kutluyorum. Bilecikspor'umuza bundan sonraki mücadelelerinde başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, Başkan Yağcı'ya Bilecikspor formalı tasarlanmış saat hediye ederken, Başkan Yağcı ise; üzerinde Osmanlı Arması bulunan bir tabak hediye etti.

(CKT-KÇ)



08.04.2017 10:47:45 TSI

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