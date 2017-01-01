Okul Sporları Yıldızlar Dart Müsabakaları sona erdi
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Okul Sporları 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Dart Müsabakaları sona erdi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Atatürk Spor Salonunda, Yıldızlar Erkek-Kız kategorisinde gerçekleşen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda Yıldızlar Erkek kategorisinde dereceye giren okullar Bozüyük Yavuz Sultan Selim Ortaokulu, Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Bozüyük Albay İbrahim Çolak Ortaokulu, Pazaryeri Atatürk Ortaokulu oldu. Müsabakalar sonucunda Yıldızlar Kızlar kategorisinde dereceye giren okullar, Pazaryeri Atatürk Ortaokulu, Bozüyük Yavuz Sultan Selim Ortaokulu, Bozüyük Albay İbrahim Çolak Ortaokulu, Bozüyük Murat Dere Ortaokulu oldu.
Dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız takdim etti.
(CKT-Y)
08.04.2017 10:51:09 TSI
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