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Erdal İnönü Kent Parkı'na Antalya Müzesi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Erdal İnönü Kent Parkı'nda kurulacak 'Kent Müzesi' için Eski Antalyalılar Derneği Yönetim Kurulu ve Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) emekli Müdürü Kayhan Dörtlük'le biraya geldi.

Muratpaşa Belediyesi'nin eski Lara Caddesi'nde bulunan aquaparkı yeni bir yaşam merkezi olarak hizmete açmak için başladığı çalışmalarda sona gelindi. Bilim adamı ve siyasetçi Erdal İnönü'nün adını taşıyacak Kent Parkı'nın açılışı için geri sayım başlarken, Antalya'nın en doyumsuz manzarasına sahip park içinde bir de Kent Müzesi oluşturulacak. Aynı zamanda 1'inci Derece Doğal SİT alanı statüsüne sahip alanda korunan yapılar içinde kurulacak Kent Müzesi'nde Muratpaşa Belediyesi, Eski Antalyalılar Derneği ile işbirliği yapacak.

Başkan Uysal, Kent Müzesi kuruluş çalışmalarıyla ilgili olarak Eski Antalyalılar Derneği Yönetim Kurulu ve Koç Üniversitesi Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) emekli Müdürü Kayhan Dörtlük'le makamında bir araya geldi. Buluşmada, 'Nasıl bir kent müzesi?' sorusuna cevap aranıp karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Buluşmada ayrıca, Başkan Uysal'ın, bu yıl 2'ncisi Temmuz ayında gerçekleştirilecek Kaleiçi Festivali gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerle Kaleiçi'nin tanıtımı için gerek uluslararası gerekse ulusal ölçekli fuarlarda yaptıkları katkı nedeniyle farklı bir teşekkür de geldi. Ziyarette Başkan Uysal'a stetoskopla tarihi Üç Kapıları dinlerken çizilmiş bir de karikatürü hediye edildi.

(SÇ-SÇ-Y)



08.04.2017 10:51:19 TSI

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