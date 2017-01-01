Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken, Osmaneli'de esnafı ziyaret etti
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Zeki Ceyhan
BİLECİK (İHA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde halk pazarı ziyaret ederek, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, 250 yataklı Yeni Bilecik Devlet Hastanesi temel atma töreni için geldiği Bilecik'te bir takım ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi. Öğütken, bu ziyaretler kapsamında Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Camikebir Mahallesi'ne kurulan pazarında pazarcı esnafıyla sohbet ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken'e AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Yalçın Karaca ve AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Hakan Özkan de eşlik etti. Pazar alanını gezerek esnaflarla tek, tek tokalaşan Bakan Yardımcısı Öğütken, pazarcılarla sohbet ederek bol kazançlar temenni etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Öğütken'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden esnaf ve vatandaşlar 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda başarılar dilediler.
Vatandaşlar pazaryerinde Bakan Yardımcısı Öğütken ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
(ZC-KA)
08.04.2017 10:53:44 TSI
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