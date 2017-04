YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehirden hayvancılığa destek

Büyükşehirden hayvancılığa destek

- Çiftçilere 121 adet kıvırcık ırkı hayvan dağıtıldı

- Büyükşehir'den tarım ve hayvancılığa bir yılda 23 milyon liralık destek





(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile dar gelirli vatandaşlara sosyal destek projesi kapsamında 121 adet Kıvırcık ırkı damızlık hayvan dağıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Büyükşehir tarıma, hayvancılığa ve çiftçimize verdiğimiz destek yılda ortalama 23 milyon lira" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile Kepsut ilçesinin 9 mahallesindeki dar gelirli vatandaşlara sosyal destek projesi kapsamında 121 adet Kıvırcık ırkı damızlık hayvan dağıtım töreni düzenlendi. Kepsut ilçesi Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törenin açılış konuşmasını Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriyya Erdurmuş yaparken, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve Kaymakam Murat Atıcı'da birer konuşma yaptı. Son olarak ise Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur bir konuşma yaparak Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa verdiği destekler hakkında bilgiler verdi.



Başkan Uğur: "Büyükşehir tarım ve hayvancılığa yılda 23 milyon lira destek sağlıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir'deki mitingine katılan Kepsutlulara teşekkür eden Başkan Uğur, Cumhurbaşkanının Balıkesir'den memnun ayrıldığını belirtti. Kepsut'un bereketli topraklar ve güzel insanlara sahip olduğunu söyleyen Başkan Uğur, "Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'nun Kepsut'a verdiği baraj sözünün temellerini birlikte atacağız. Arıtma tesisinin temellerini attık. Yani Kepsut yatırımları alıyor. Çünkü sizin çok değerli bir Belediye Başkanınız İsmail Cankul var. Bugün yine bu bereketli, mübarek hayvanları dağıtacağız. Büyükşehir tarıma, hayvancılığa ve çiftçimize verdiğimiz destek yılda ortalama 23 milyon lira. Bu az bir destek değil. Büyükşehir'den önce Özel idare bütçeleri bu kadar değildi. Büyükşehir önemli bir proje. Büyükşehir projesi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi. Balıkesir'i de büyükşehir bütün şehir yaptı" diye konuştu.



Büyükşehir Balıkesir'in her bölgesinde üreticilerin yanında

Büyükşehir Belediyesi'nin Balıkesir'in her bölgesinde tarım ve hayvancılığa desteklerinin sürdüğünü ifade eden Başkan Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ayvalık'ta zeytin sineği zararlıları ile mücadele ediyoruz. Gidiyoruz Edincik ve Erdek'te bu mücadeleyi yapıyoruz. Yine süt inekçiliği yapan çiftçilerimize sütü daha sağlıklı muhafaza etsinler diye sür tankı veriyoruz. Buzağı kulübeleri dağıtıyoruz. Bunları buzağılar ölmesin istiyoruz. Türkiye'de buzağı ölümlerinin önüne geçilecek olsa Türkiye'de açığı kapacağız. İnşallah bugünde sosyal destek projesi kapsamında iki köyümüzde biri selden zarar görmüş hayvanlar, diğerinde de kurt daldırısında hayvanları telef olan çiftçilerimize destekte bulunacağız. 10'ı dişi, 1'i erkek olmak üzere toplam 11 çiftçimize kıvırcık ırkı hayvan dağıtımı yapacağız."



Uğur: "Hizmetler istikrar olduğu için geliyor"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetleri ülkedeki istikrardan dolayı yaptığını anlatan Başkan Uğur, "Ülkemizde 2002 3 Kasım'ından bu yana koalisyon hükümeti yok. Partiiçi, partiler arası itilaflar yok. Hükümetler bütçe ve güven oylamasında düşürülmüyor. Neden? Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider varda ondan. Ama Recep Tayyip Erdoğan kendisinden sonrasını da düşünüyor. O hangi seçime girse milletimizin teveccühü ile her zaman yüzde 50 oyu zaten alıyor. Ama daha sonra ne olacak. Lider kolay çıkmıyor. İşte ülkede istikrarsızlık olmasın. 2023'teki dünyanın 10. Büyük ekonomi olamamasının sebebi Türkiye'deki koalisyon ve itilaflar dolayısıyladır" dedi.

Koalisyon ve istikrarsızlığa çözümün 16 Nisan'da düzenlenecek olan referandum olduğunu belirten Başkan Uğur, Kepsutlulardan referandumda istikrar için Evet oyu vermelerini istedi. Başkan Uğur'un konuşması ardından çiftçilere kura ile koyunları dağıtıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un yanısıra Kaymakam Murat Atıcı, Belediye Başkanı İsmail Cankul, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, belediye meclis üyeleri, daire başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

(OF-



08.04.2017 11:01:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER