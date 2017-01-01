08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehirden hayvancılığa destek

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:53
Büyükşehirden hayvancılığa destek
Büyükşehirden hayvancılığa destek
- Çiftçilere 121 adet kıvırcık ırkı hayvan dağıtıldı
- Büyükşehir'den tarım ve hayvancılığa bir yılda 23 milyon liralık destek


(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile dar gelirli vatandaşlara sosyal destek projesi kapsamında 121 adet Kıvırcık ırkı damızlık hayvan dağıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Büyükşehir tarıma, hayvancılığa ve çiftçimize verdiğimiz destek yılda ortalama 23 milyon lira" dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile Kepsut ilçesinin 9 mahallesindeki dar gelirli vatandaşlara sosyal destek projesi kapsamında 121 adet Kıvırcık ırkı damızlık hayvan dağıtım töreni düzenlendi. Kepsut ilçesi Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törenin açılış konuşmasını Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriyya Erdurmuş yaparken, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve Kaymakam Murat Atıcı'da birer konuşma yaptı. Son olarak ise Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur bir konuşma yaparak Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa verdiği destekler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Uğur: "Büyükşehir tarım ve hayvancılığa yılda 23 milyon lira destek sağlıyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir'deki mitingine katılan Kepsutlulara teşekkür eden Başkan Uğur, Cumhurbaşkanının Balıkesir'den memnun ayrıldığını belirtti. Kepsut'un bereketli topraklar ve güzel insanlara sahip olduğunu söyleyen Başkan Uğur, "Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'nun Kepsut'a verdiği baraj sözünün temellerini birlikte atacağız. Arıtma tesisinin temellerini attık. Yani Kepsut yatırımları alıyor. Çünkü sizin çok değerli bir Belediye Başkanınız İsmail Cankul var. Bugün yine bu bereketli, mübarek hayvanları dağıtacağız. Büyükşehir tarıma, hayvancılığa ve çiftçimize verdiğimiz destek yılda ortalama 23 milyon lira. Bu az bir destek değil. Büyükşehir'den önce Özel idare bütçeleri bu kadar değildi. Büyükşehir önemli bir proje. Büyükşehir projesi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi. Balıkesir'i de büyükşehir bütün şehir yaptı" diye konuştu.

Büyükşehir Balıkesir'in her bölgesinde üreticilerin yanında
Büyükşehir Belediyesi'nin Balıkesir'in her bölgesinde tarım ve hayvancılığa desteklerinin sürdüğünü ifade eden Başkan Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ayvalık'ta zeytin sineği zararlıları ile mücadele ediyoruz. Gidiyoruz Edincik ve Erdek'te bu mücadeleyi yapıyoruz. Yine süt inekçiliği yapan çiftçilerimize sütü daha sağlıklı muhafaza etsinler diye sür tankı veriyoruz. Buzağı kulübeleri dağıtıyoruz. Bunları buzağılar ölmesin istiyoruz. Türkiye'de buzağı ölümlerinin önüne geçilecek olsa Türkiye'de açığı kapacağız. İnşallah bugünde sosyal destek projesi kapsamında iki köyümüzde biri selden zarar görmüş hayvanlar, diğerinde de kurt daldırısında hayvanları telef olan çiftçilerimize destekte bulunacağız. 10'ı dişi, 1'i erkek olmak üzere toplam 11 çiftçimize kıvırcık ırkı hayvan dağıtımı yapacağız."

Uğur: "Hizmetler istikrar olduğu için geliyor"
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetleri ülkedeki istikrardan dolayı yaptığını anlatan Başkan Uğur, "Ülkemizde 2002 3 Kasım'ından bu yana koalisyon hükümeti yok. Partiiçi, partiler arası itilaflar yok. Hükümetler bütçe ve güven oylamasında düşürülmüyor. Neden? Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider varda ondan. Ama Recep Tayyip Erdoğan kendisinden sonrasını da düşünüyor. O hangi seçime girse milletimizin teveccühü ile her zaman yüzde 50 oyu zaten alıyor. Ama daha sonra ne olacak. Lider kolay çıkmıyor. İşte ülkede istikrarsızlık olmasın. 2023'teki dünyanın 10. Büyük ekonomi olamamasının sebebi Türkiye'deki koalisyon ve itilaflar dolayısıyladır" dedi.
Koalisyon ve istikrarsızlığa çözümün 16 Nisan'da düzenlenecek olan referandum olduğunu belirten Başkan Uğur, Kepsutlulardan referandumda istikrar için Evet oyu vermelerini istedi. Başkan Uğur'un konuşması ardından çiftçilere kura ile koyunları dağıtıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un yanısıra Kaymakam Murat Atıcı, Belediye Başkanı İsmail Cankul, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, belediye meclis üyeleri, daire başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
(OF-

08.04.2017 11:01:04 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bandırma'da Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı
YEREL

BANDIRMA'DA ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ AÇILDI
Sındırgı Yüreğil'e kapalı pazar yeri ve halı saha
YEREL

SINDIRGI YÜREĞİL'E KAPALI PAZAR YERİ VE HALI SAHA
İvrindi' de okuma saatleri devam ediyor
YEREL

İVRİNDİ' DE OKUMA SAATLERİ DEVAM EDİYOR
Ayvalık'ta Polis'ten Kaymakam Nazlı'ya anlamlı ziyaret
YEREL

AYVALIK'TA POLİS'TEN KAYMAKAM NAZLI'YA ANLAMLI ZİYARET
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarından ETO'ya ziyaret
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜROKRATLARINDAN ETO'YA ZİYARET
&quot;Evet&quot; için yoğun mesai sürüyor
YEREL

"EVET" İÇİN YOĞUN MESAİ SÜRÜYOR
Yaşar Sarıdemir pilav hayrı ile anıldı
YEREL

YAŞAR SARIDEMİR PİLAV HAYRI İLE ANILDI
Bu markette her şey bedava
YEREL

BU MARKETTE HER ŞEY BEDAVA
Burhaniye köylerine belediye eli değiyor
YEREL

BURHANİYE KÖYLERİNE BELEDİYE ELİ DEĞİYOR
Yazıcıoğlu'nun ismi ölümsüzleşecek
YEREL

YAZICIOĞLU'NUN İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞECEK
Vergi levhası olmayan araç satamayacak
YEREL

VERGİ LEVHASI OLMAYAN ARAÇ SATAMAYACAK
Altıeylül Ortaokulu madalyaya doymuyor
YEREL

ALTIEYLÜL ORTAOKULU MADALYAYA DOYMUYOR
MEB Genel Müdürü Yılmaz'dan Ayvalık İmam Hatip Ortaokulu'na ziyaret
YEREL

MEB GENEL MÜDÜRÜ YILMAZ'DAN AYVALIK İMAM HATİP ORTAOKULU'NA ZİYARET
Burhaniyeli öğrenciler kuşlar için yuva hazırladı
YEREL

BURHANİYELİ ÖĞRENCİLER KUŞLAR İÇİN YUVA HAZIRLADI
Ayvalık MEB'den Ayvalık'ın 'Fatma Annesi'ne doğum günü sürprizi
YEREL

AYVALIK MEB'DEN AYVALIK'IN 'FATMA ANNESİ'NE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

'BU SABAH BÖYLE UYANDIM'

 1
  • 2 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!
  • 3 Mustafa Sandal'ın eşi sosyal medyayı salladı
  • 4 Kıvanç'ın 98 model arabası