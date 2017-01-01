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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Sındırgı Yüreğil'e kapalı pazar yeri ve halı saha

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:54
Sındırgı Yüreğil'e kapalı pazar yeri ve halı saha
Sındırgı Yüreğil'e kapalı pazar yeri ve halı saha
- Büyükşehir yatırımları hız kesmiyor
- Sındırgı'da yatırım bayramı
- Başkan Uğur:
- "Ülkedeki yatırımlar istikrar ile oluyor"
- "Sındırgı'ya 25 milyon liralık yatırım yaptık"

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sındırgı'nın Yüreğil Mahallesi'ne yapılması planlanan kapalı pazar yeri ve halısahanın temelleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un katıldığı tören ile atıldı. Törende konuşan Başkan Uğur, "Sındırgı'ya geldik su ve arıtma kanalizasyon sisteminin temelini attık. 16 milyon lira. Daha önce yaptığımız yatırımlarla da 25 milyon lira. Bunlar ülkemizdeki istikrar ile oluyor" dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sındırgı'nın Yüreğil Mahallesi'ne yapılması planlanan kapalı pazar yeri ve halısahanın temelleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un katıldığı tören ile atıldı. Yüreğil güreş alanında yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve Kaymakam Ercan Ateş birer konuşma yaparak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. Mahalle halkı tarafından davuk ve zurnalar ile karşılanan Başkan Uğur törende yaptığı konuşmada ise Büyükşehir Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Pazar yeri ve spor alanını kısa zamanda hizmete sokmak istediklerini belirten Başkan Uğur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılan Sındırgılılara teşekkür etti.

Sındırgı'ya yapılan yatırımlar 25 milyonu aştı
Balıkesir'in Büyükşehir olması ile kırsal mahallelere yol, kanalizasyon, su, tohum seleksiyon makinesi, buzağı kulübesi, kovan altlığı, spor sahası ve pazar yeri gibi ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü:"Tabi bunlar kırsal mahallelerimiz için önemli. Bugün iki temel atıyoruz. Bunları nasıl yapıyoruz? Büyükşehir projesi ile. Büyükşehir projesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi. Hizmetlere baktığımız zaman geçmişte Özel İdare'nin yapması imkânı olmayan işler. Sındırgı'ya geldik su ve arıtma kanalizasyon sisteminin temelini attık. 16 milyon lira. Daha önce yaptığımız yatırımlarla da 25 milyon lira. Bunlar ülkemizdeki istikrar ile oluyor".

"16 Nisan halkoylaması cumhuriyet tarihinin en önemli fırsatı"
Türkiye'nin yönetim tarihinde yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Başkan Uğur, ülkenin yıllarca istikrarsız yönetimler nedeniyle geri kaldığını söyledi. Uğur, "16 Nisan halkoylaması Cumhuriyet tarihinin bu milletin önüne koyduğu en önemli fırsat. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine milletimizin ben inanıyorum. 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği ile artık milletvekili transferi yok. Koalisyon yok. Bundan sonra artık istikrarsızlık yok. Tüm bunları 16 Nisan referandumu getirecek" diye konuştu.
Başkan Uğur'un konuşması ardından Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından Uğur'a Hanımeli Pazarı'nda satılan ürünlerden derlenen bir sepet hediye edildi. Tören alanında yapılan gösteri güreşi ardından Başkan Uğur, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan Uğur daha sonra Bigadiç'in Kargın Köyü'nde düzenlenen toplantıya katılarak 16 Nisan referandumu hakkında vatandaşlara bilgiler verdi.
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08.04.2017 11:01:30 TSI
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