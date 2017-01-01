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'Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' yarışmasında AGÜ öğrencilerine birincilik



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileri, dünyanın dev inşaat firmalarından Rönesans Holding tarafından, üniversite öğrencilerine 'sürdürülebilirlik' kültürünün kazandırılması amacıyla düzenlediği "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışmasında birinci oldu.

Son üç yıldır geleneksel olarak düzenlenmekte olan yarışma, Mühendislik Fikir Yarışması ve Mimarlık Fikir Yarışması olmak üzere iki ayrı kategoride yapıldı.

AGÜ öğrencilerinin ekip olarak hazırladıkları sürdürülebilir inşaat yönetim projesi,133 farklı üniversiteden, 3 binden fazla öğrencinin başvurduğu yarışmanın mühendislik kategorisinde rakiplerini geride bırakarak, önce finale kalan 8 proje arasına girmeyi başardı. Proje sonra da seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede birinci seçildi.

AGÜ'den Mimarlık Bölümü öğrencileri Banu Başyiğit, Halil İbrahim Çatak ile İnşaat Mühendisliği öğrencileri Merve Sönmez, Hüseyin İlcan ve Zafer Yılmaz ekip olarak katıldıkları yarışmada, 20 bin TL para ödülünün sahibi oldu.

(SK)



08.04.2017 11:09:47 TSI

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